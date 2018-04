Papa - basta sangue in Nicaragua : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 22 APR - "Sono preoccupato per quanto sta accadendo in questi giorni in Nicaragua, dove, in seguito a una protesta sociale, si sono verificati scontri, che hanno causato ...

Papa-Kirill - basta spargimento sangue : ANSA, - ROMA, 14 APR - Il patriarca di Mosca Kirill ha reso noto di aver parlato oggi con Papa Francesco degli avvenimenti in Siria. Kirill ha affermato che la Chiesa ortodossa russa intende ...

Papa : 'basta capitalismo sfrenato' : Il Papa sottolinea 'il paradosso diun'economia globalizzata' che 'concentra nella mani dipochissime persone la stessa ricchezza che è appannaggio dicirca metà della popolazione mondiale'. E chiede ...

Papa Francesco - “basta preti invasati”/ “Siate semplici ed equilibrati : innalzate nel deserto Croce di Cristo” : Papa Francesco ai Missionari della Misericordia: "basta preti invasati, siate miti, semplici ed equilibrati. innalzate nel deserto di oggi la Croce di Cristo che è salvezza"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Siria : Papa - basta stermini e armi chimiche - negoziare :

Siria - 70 morti in un attacco chimico. Papa Francesco : 'Basta stermini - negoziare' : Almeno 70 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le ...

Papa Francesco : "Basta stermini e armi chimiche in Siria - negoziare " : Il Pontefice, al termine della messa in piazza San Pietro, ha condannato severamente le nuove stragi in Siria

Siria - 70 morti : sospetto attacco chimico Duma/ Ultime notizie - Usa vs Russia su Assad : Papa “basta sterminio” : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, Ultime notizie: 70 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Papa : basta sterminio Siria - accogliere chi fugge :

Il Papa : basta intrighi e calunnie - portano a condannare senza scrupoli : Francesco alla Messa delle Palme: «Chi cerca di sistemarsi non comprende la misericordia». No a chi cerca di «rafforzare se stesso e mettere a tacere le voci dissonanti»

Giallo di Pescara - la mamma di Ale scrive al Papa : “Basta vendetta nella mia famiglia” : Alessandro Neri, per tutti 'Ale', 29anni è stato trovato cadavere lo scorso 9 marzo nelle campagne pescaresi. Il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti non escludono la pista familiare.Continua a leggere

