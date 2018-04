Pakistan | Sana da sgozzata a morta per infarto | i giudici hanno liberato padre e fratello

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.