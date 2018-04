Pakistan | Sana da sgozzata a deceduta per infarto | i giudici hanno subito liberato il

SANAA CHEMA SGOZZATA/ Da padre e fratello : c'è un'Italia complice del Pakistan peggiore : Muore SGOZZATA da padre e fratello in Pakistan SANAA Cheema, 25 anni, Pakistana ma residente in Italia da anni. Non le hanno permesso di farsi una vita. SOUAD SBAI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:08:00 GMT)J'ACCUSE/ Le spose bambine d'Italia che i "buonisti" non vedono, di S. SbaiPROMESSA SPOSA BAMBINA/ Rashida, se la libertà non è aiutata, non vince, di S. Sbai