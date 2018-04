Pakistan | Sana Cheema sgozzata o morta per infarto? Padre e fratello tornano liberi | gli

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : Pakistan, Sana da sgozzata a deceduta per infarto: i giudici hanno subito liberato il padre e fratello La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all’accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. “InPakistan non c’è giustizia. Di […]

Pakistan - Sana da sgozzata a deceduta per infarto : i giudici hanno subito liberato il padre e fratello : La ragazza aveva un legame con un connazionale nato nel Bresciano e gli arresti dei due familiari erano dovuti all'accusa di omicidio che in 24 ore si è tradotta in morte per infarto. "InPakistan non c'è giustizia. Di certo aveva un biglietto aereo di ritorno per l'Italia" dicono i conoscenti.

SANAA CHEMA SGOZZATA/ Da padre e fratello : c'è un'Italia complice del Pakistan peggiore : Muore SGOZZATA da padre e fratello in Pakistan SANAA Cheema, 25 anni, Pakistana ma residente in Italia da anni. Non le hanno permesso di farsi una vita. SOUAD SBAI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:08:00 GMT)J'ACCUSE/ Le spose bambine d'Italia che i "buonisti" non vedono, di S. SbaiPROMESSA SPOSA BAMBINA/ Rashida, se la libertà non è aiutata, non vince, di S. Sbai

