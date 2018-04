Pakistan | non si converte all' islam | cristiana arsa viva dal fidanzato

Pakistan - non si converte all'islam : cristiana arsa viva : L'ha cosparsa di cherosene e le ha dato fuoco: una ragazza 24enne cristiana è stata bruciata viva da un giovane musulmano in Pakistan, dopo che si era rifiutata di convertirsi all'islam per sposarlo. ...

“Non sposerai mai un italiano” - Pakistana sgozzata da padre e fratello a Brescia/ Sana Cheema come Hina Saleem : “Non sposerai mai un italiano”, Pakistana sgozzata da padre e fratello a Brescia. La storia della 25enne Sana Cheema, che ricorda da vicino quanto accaduto a Hina Saleem nel 2006(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Pordenone. Pakistani e afghani spacciavano droga : Pordenone. Pakistani e afghani spacciavano droga – Nelle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Pordenone, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito numerosi arresti nei confronti di cittadini di nazionalità pakistana ed afghana, quasi tutti richiedenti asilo, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L´operazione antidroga, che ha visto impegnata la Squadra Mobile ed il Servizio ...

Pakistan - Malala : "Non voglio diventare primo ministro" : La giovane Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, tornata in Pakistan dopo sei anni dall'attentato dei talebani che le ha quasi tolto la vita, ha dichiarato di "non voler diventare primo ministro" perché "la politica è un tema molto complicato". "Il mio piano - ha sottolineato - è di rientrare in Pakistan, perche' questa è la mia terra".

Malala torna in Pakistan : 'Non riesco a crederci - è un sogno' : Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014 e attivista per i diritti delle donne, è tornata in Pakistan, suo Paese natale, da cui era assente dal 2012, quando fu colpita al volto da un proiettile ...