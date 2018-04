Omicidio a Catania cadavere sul lungomare della Plaia

Donna trovata morta senza vestiti a Plaia di Catania - forse è Omicidio : 'C'è sangue' : Giallo in Sicilia . Il corpo senza vita di una Donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania ; il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto ...

Catania - Omicidio ad Adrano : uomo ucciso in parcheggio : Un uomo è stato ucciso in un parcheggio ad Adrano nel catanese. La vittima non è stata ancora identificata poichè è senza documenti.

Catania - esplosione palazzina : indagato per Omicidio plurimo caposquadra vigili del fuoco : È indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco coinvolti nell'esplosione di una palazzina a Catania in cui...

Esplosione Catania - indagato capo squadra dei vigili del fuoco. Inchiesta per disastro colposo e Omicidio colposo : La dinamica dell’Esplosione, avvenuta a Catania ieri sera con la morte di due vigili del fuoco, ancora non è chiara, ma la procura ha aperto un’Inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nell’attività dei pompieri ci sarebbe stata “una cattiva valutazione dei fatti” e avrebbero “lavorato su una porta pensando non fosse collegata allo stesso locale già saturo di gas”. Gli inquirenti hanno ...