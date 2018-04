Oggi il mondo celebra l' Earth Day per guarire le ferite della Terra

Giornata della Terra - Gentiloni : “Oggi in tutto il mondo con Earth Day la campagna contro la plastica” : “GiornataMondialedellaTerra: Oggi in tutto il mondo con #EarthDay la campagna contro la plastica. 90% dei 300 milioni di tonnellate/anno di contenitori finisce nell’ambiente. Le alternative ci sono“: lo scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni. L'articolo Giornata della Terra, Gentiloni: “Oggi in tutto il mondo con Earth Day la campagna contro la plastica” sembra essere il primo su Meteo Web.

LUPIN III : TUTTI I TESORI DEL MONDO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Jun Kawagoe (Oggi - 21 aprile) : LUPIN III - TUTTI i TESORI del MONDO, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Io sono Tempesta : Luchetti - Giallini - Germano e un riccone tra i poveri per una favola amara sul mondo di Oggi : Come è nato Io sono Tempesta? Daniele Luchetti : Inizialmente Giulia Calenda mi aveva proposto un'idea ispirata alla cronaca recente, ovvero alla condanna di Berlusconi al volontariato in centri di ...

Lutto nel mondo del cinema : morto il grande regista - autore di capolavori ancora Oggi nella memoria di tutti e vincitore di numerosi premi Oscar. A dare l’annuncio - straziata - la moglie : Lutto nel mondo del cinema: una notizia che ha iniziato a circolare proprio in queste ore sui media cechi e in particolar modo sull’agenzia di stampa CTK, che per prima ha dato l’annuncio della scomparsa, a 86 anni, di un regista capace ci scrivere la storia del grande schermo con i suoi tanti capolavori, apprezzatissimi da pubblico e critica. Se n’è infatti andato Miloš Forman, vincitore di due premi Oscar come miglior ...

Siria - Berlusconi : 'Oggi l'Italia non conta niente - in Europa e nel mondo' : Noi non abbiamo oggi un governo che fa contare l'Italia né in Europa né nel mondo. Quindi, non possiamo fare niente'.

Ecco Gazza Mondo : da Oggi in edicola gratis con la Gazzetta. Parla Florentino - inchiesta Champions - Vinicius e... : La copertina del primo numero del nuovo inserto settimanale di calcio estero Gazza Mondo La copertina del primo numero del nuovo inserto settimanale di calcio estero Gazza Mondo Champions, fatturati ...

Il prontuario del Papa su come essere santi e felici nel mondo di Oggi : La santità, chiarisce, "è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo". Tutti possono essere santi, tutti i membri del "popolo di Dio" , popolo è termine che ...

Oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Usa : Renzi - grazie a M.L.King e Bob Kennedy mondo Oggi è posto migliore : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “50 anni sono niente per chi ama e studia la storia. Eppure il mezzo secolo che ci separa dal 4 aprile 1968, dal giorno in cui Martin Luther King venne ucciso, segna un periodo in cui la politica mondiale ha fatto davvero gli straordinari”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook nel cinquantenario della morte di Martin Luther King. “In mezzo secolo il mondo è cambiato. La Casa Bianca – ...

Fake news - Oggi nel mondo si celebra il "Fact-checking Day" - : Dopo l'abbuffata di pesci d'aprile la giornata internazionale dedicata alle iniziative contro la disinformazione: è la seconda edizione promossa dal Poynter's IFCN . Disponibili un fumetto e una guida ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di Oggi e la classifica. Inter e Lazio a valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Mondonico - Oggi i funerali a Rivolta Su L'Eco 4 pagine di interviste e ricordi : Su L'Eco di Bergamo ancora quattro pagine dedicate a Emiliano Mondonico: l'affetto delle tantissime persone che venerdì si sono presentate a Rivolta d'Adda, un'intervista all'amico Giorgio Parretti e ...

Oggi i funerali di Mondonico : ascolta il saluto dei simboli dell'Atalanta su Bgnews : Abbiamo chiamato Glenn Stromberg , bandiera dell'Atalanta del Mondo, icona di un calcio bergamasco che non c'è più. "Quando arrivò a Bergamo il mister io stavo vivendo un momento difficilissimo " ci ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini e Lara Mori in lotta per il podio a Doha - Oggi a caccia delle medaglie : Giornata conclusiva per la tappa di Doha valida per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista con Lara Mori ed Elisa Meneghini che saranno impegnate nella Finale al corpo libero: entrambe hanno le carte in regola per puntare al podio. Ci si aspetta tanto soprattutto dalla toscana, già finalista agli Europei e ai Mondiali, che punta a migliorare il quinto posto ottenuto in qualifica dopo gli ...