Nuovo governo | si va verso incarico esplorativo ' largo' a Roberto Fico

Nuovo governo dopo le elezioni? Ecco le 4 volte in cui si attese oltre 2 mesi Video : Sono passati ormai circa 50 giorni dalle elezioni politiche, e nonostante due giri di Consultazioni al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e un tentativo di mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati, al momento non c'è ancora alcuna certezza su quanto tempo il Paese debba ancora attendere per avere un Nuovo #Governo. Quanto tempo passa in genere fra le elezioni e l'insediamento del Nuovo Governo? In molti ...

Ecco perché il voto in Molise è importante per la nascita del Nuovo governo : Il M5s punta a conquistare la sua prima regione, la Lega cerca il sorpasso su Forza Italia. Il risultato può influire sui rapporti di forza per costruire le alleanze per Palazzo Chigi. Quattro i candidati governatori, 16 le liste e oltre 300 gli aspiranti consiglieri regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi ...

L.elettorale : Rossi (Confindustria) - modifica sia priorità Nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del Governo. Spero che uno dei primi punti per il pRossimo Governo sia una modifica di questa legge". A d

Cultura : Rossi (Confindustria) - molto da fare - sia priorità Nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell’industria dell’audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c’è da fare perché non c’è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo un patrimonio Culturale importantissimo, dobbiamo iniziare a sfruttarlo e valorizzarlo di più”. A dirlo ...

Lo stallo sul Nuovo governo - spiegato semplice : A che punto siamo arrivati dopo il terzo giro di consultazioni, andato di nuovo a vuoto The post Lo stallo sul nuovo governo, spiegato semplice appeared first on Il Post.

Nuovo governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

Un governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il Nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Deposito scorie - Sogin : noi pronti. Dossier al Nuovo governo : ROMA - I governi passano le scorie nucleari restano. E l'individuazione della sede del Deposito nazionale è già tra i primi punti in agenda del prossimo esecutivo. L'ad di Sogin Luca Desiata, la ...

'Tasse su ricchezze e immobili'. Il FMI detta la linea al Nuovo governo : 19 aprile 2018 - Mentre nei palazzi della politica il presidente della Repubblica è in cerca di una possibile architettura di governo, continuano a giungere messaggi interessati a quello che sarà il nuovo esecutivo. Dopo le esternazioni ...

Frontalieri - 'Serve un Nuovo governo che garantisca risposte concrete' : 'Come già affermato dal presidente Attilio Fontana durante il recente incontro a Milano, tenutosi alla presenza di Marie Gabrielle Ineichen-Fleisch , Segretario di Stato dell'Economia della Svizzera, ...

Sondaggi Politici Nuovo Governo/ Se falliscono Di Maio e Salvini - 43% rifiuta 'governissimo' M5s - Pd - Lega - FI : Sondaggi elettorali Politici, nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano governissimo con tutti partiti M5s, Lega, FI, Pd.