Nuovo Governo dopo le elezioni? Ecco le 4 volte in cui si attese oltre 2 mesi

(Di domenica 22 aprile 2018) Sono passati ormai circa 50 giorni dallepolitiche, e nonostante due giri di Consultazioni al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica Mattarella e un tentativo di mandato esplorativo alla presidente del Senato Casellati, al momento non c'è ancora alcuna certezza su quanto tempo il Paese debba ancora attendere per avere un. Quanto tempo passa in genere fra lee l'insediamento del? In molti si staranno chiedendo se esista un tempo massimoal quale non si possa andare: ovviamente la risposta è no. Fino a quando non c'è una maggioranza in grado di sostenere la nascita di unEsecutivo, il presidente della Repubblica non dara' l'incarico a nessunpresidente del Consiglio, lasciando in carica per il disbrigo degli affari correnti Paolo Gentiloni, il quale si è ufficialmente dimesso il 24 marzo. In un quadro ...