Nuoro | bovino in strada causa incidente

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jerzu, in provincia di, sono intervenuti nelle campagne di Tertenia, lungo la SS 125 all’altezza del km 90.700, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un gravecon unfermo sulla carreggiata. Adell’impatto, l’animale è morto subito dopo. Sul posto sono stati inviati in ausilio anche il personale della squadriglia Carabinieri di Jerzu, un veterinario dell’Asl di Lanusei per l’identificazione dele risalire al proprietario. Fortunatamente il conducente del veicolo è rimasto illeso. L'articoloinsembra essere il primo su Meteo Web.