"Non ho unB per iliraniano". Lo ha detto il presidente francesealla vigilia della partenza per gli Usa da domani al 25 aprile.ha spiegato che intende chiedere al presidente Trump di "non abbandonare l'accordo perché non ci sono opzioni migliori". L'accordo siglato nel luglio 2015 dal gruppo dei 5+1 è stato giudicato un errore da Trump che ha minacciato di far saltare l'intesa e ristabilire le sanzioni contro Teheran.(Di domenica 22 aprile 2018)