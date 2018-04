Non si vota solo in Molise Anche il Paraguay va alle urne ed è pieno di italiani

Fraccaro : centrodestra vuole spartizione e premier Non votato : Roma, 20 apr. , askanews, 'Il nostro sforzo non finisce qui. Andrà avanti anche stanotte, domani mattina '. Lo ha detto Riccardo Fraccaro , M5S, , questore della Camera e molto vicino a Luigi Di Maio, ...

Siria : Gentiloni alle Camere - Non si vota : ANSA, - ROMA, 16 APR - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà ascoltato dall'Aula di Montecitorio, alle 15.30 di domani, per fare il punto sull'evolversi della situazione in Siria. Il ...

Berlusconi contro Di Maio - "Non può dirmi lui cosa fare"/ Video - scintille FI-M5S. Salvini : "Basta o si vota" : Silvio Berlusconi rispone a muso duro al veto posto da Luigi Di Maio: "Non può dirmi cosa fare, non conosce la democrazia". E Salvini bacchetta i due litiganti: "Basta, o si vota"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Salvini : parole Berlusconi?Non cambia nulla ma basta liti o si vota : Roma, 13 apr. , askanews, 'La battuta di ieri di Berlusconi? Non cambia nulla. Sono più attento alla sostanza che alla forma. Noi siamo pronti. Certo, ci sono due veti contrapposti di M5S e Forza ...

Landini : "Gli iscritti Cgil Non hanno votato il Pd" : ... bisogna pensare anche a dare pensioni di garanzia ai giovani, perché un sistema puramente contributivo non esiste in nessun Paese del mondo e, soprattutto, bisogna ridare fiato agli investimenti per ...

Di Maio - finito tempo premier Non votati : ANSA, - TERMOLI , CAMPOBASSO, , 10 APR - "Ai tavoli europei ci deve andare gente legittimata dal popolo e da forze politiche che si mettono d'accordo per fare le cose. Va al governo chi è legittimato ...

Marco Giallini/ "Non mi piace parlare di politica. Ho votato dopo 30 anni di astensionismo ma è stato inutile" : Marco Giallini torna al cinema con il film "Io sono Tempesta" nel ruolo di Numa: il racconto del suo personaggio, della politica e del rapporto padri-figli.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Matteo Salvini - la soluzione drastica contro Luigi Di Maio : 'Se tra due mesi Non c'è accordo - si vota' : È muro contro muro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini nella trattativa sulla guida di un possibile governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nonostante i continui contatti, i colloqui informali tra ...

Mastella : “Di Maio ha Pertini come modello? Io Non lo votai - si espresse in malo modo su Aldo Moro” : “Di Maio ha come riferimento politico Sandro Pertini? Io assieme a Guglielmo Zucconi non lo votai deliberatamente come presidente della Repubblica, perché si espresse in malo modo contro Aldo Moro”. E’ il retroscena rivelato dal sindaco di Ceppaloni, Clemente Mastella, nel corso di Omnibus, su La7. Mastella si riferisce al periodo in cui era deputato della Dc: “In Transatlantico Pertini disse: ‘Ah, questi cattolici con la fede che li salva e si ...

"Se nessuno cambia idea si vota Dialogo col M5s - Non con il Pd" 'Ma si governa col mio programma' : ESCLUSIVO/ A poche ore dall'incontro con Mattarella, Salvini non ha voluto mancare alla festa per i 22 anni di Affaritaliani.it. E intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino ha rilasciato importanti dichiarazioni politiche Segui su affaritaliani.it

Governo - Pomicino : “Di Maio? Il voto popolare ha dimostrato che il 68 per cento Non l’ha votato come premier” : Paolo Cirino Pomicino ospite di Tagadà (La7) commenta le parole di Luigi Di Maio sulla scelta con chi andare al Governo: “Non è possibile per la prima forza politica del Paese dire agli uni e agli altri chi di voi ci sta” poi aggiunge: “La prima forza politica del Governo si deve mettere sulle spalle non l’arroganza ma l’umiltà di costruire le condizioni con chi andare al Governo” L'articolo ...

Salvini a M5s : noi i più votati - Non subiamo veti o imposizioni : Roma, 3 apr. , askanews, 'A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da ...

Egitto : Sisi - presidente di tutti - anche di chi Non ha votato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...