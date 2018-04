“Non hai le p***!” Heather choc ad Amici La Parisi non usa mezzi termini e lo demolisce

caffeinamagazine

(Di domenica 22 aprile 2018) Si scalda l’edizione 2018 di. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con autotune, un regolatore di voce che farebbe incidere dischi pure a Francesca Cipriani. Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati dal pubblico e dai colleghi, gliel’ha detto chiaro e tondo: “L’autotune è un doping, non dovrebbe essere consentito dal vivo, specie in un live con gara. E’ come se stessi imbrogliando. È la stessa cosa di uno che salta in alto e per riuscirci si mette le molle. Invece di darti un aiutino, studia di più. È una gara, ...