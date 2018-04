Non è l' Arena puntata 22 aprile | anticipazioni e ospiti di Giletti Video schiaffo

Anticipazioni Non è L’Arena La7 - ospiti 22 aprile 2018 : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ed in onda su La7 domenica 22 aprile 2018 dalle 20:30, annunciano che sarà ospite del noto giornalista e conduttore Mario Landolfi. Dopo l’aggressione all’inviato Danilo Lupo di cui tutti hanno parlato, l’ex ministro sarà protagonista in puntata per raccontare la sua versione dei fatti. Anticipazioni Non è L’Arena, La7: Landolfi vs Lupo Dopo ...

L'ex ministro Landolfi schiaffeggia il giornalista di Non è l'Arena : Mario Landolfi, politico di Fdi ed ex ministro, ha schiaffeggiato un inviato della trasmissione Non è l'Arena che gli stava ponendo domande sul tema spinoso dei vitalizi. L'aggressione è avvenuta ieri in pieno centro a Roma ed è stata vista da turisti e passanti. "Sta facendo una piazzata", gli dice il giornalista. "Faccio una piazzata, io faccio comizi", ribatte Landolfi. Che poi dà uno schiaffo in pieno volto al giornalista. "Sono estremamente ...

MASSIMO GILETTI - RAGAZZA URLA IN DIRETTA : "Non LE PERMETTO DI OFFENDERCI"/ L'ira del web dopo Non è l'arena : MASSIMO GILETTI alle prese con un imprevisto a Non è l'arena: una RAGAZZA, durante la DIRETTA da Palermo, si scaglia contro il conduttore, il video della sua reazione.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Non è l'arena - da Massimo Giletti il generale Vincenzo Camporini umilia i politici italiani : la sua bomba sulla Siria : 'La politica estera in questo Paese è sempre stato un argomento lasciato a pochi esperti ', attacca il generale Vincenzo Camporini ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7 : 'Sarebbe utile ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 15 aprile : bombardamenti in Siria e situazione politica in Italia : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti 15 aprile: Massimo Giletti affronta la crisi in Siria e l'attuale situazione politica in Italia dopo il secondo giro di consultazioni.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:52:00 GMT)