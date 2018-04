No a iniziative di parte Il Comune di Todi revoca il patrocinio alle

huffingtonpost

(Di domenica 22 aprile 2018) Ilditoglie ilcelebrazioni programmate dalla sezione Anpi delumbro per il prossimo 25 aprile. A darne notizia la stessa Anpi in un nota stampa. "Non era mai successo nella storia della città - scrivono - nemmeno con la precedente Amministrazione Ruggiano (eletto nuovamente sindaco con coalizione di centro destra all'ultima tornata elettorale, ndr) che ilsi dissociasse dall'Anpi per la celebrazione della Festa di Liberazione. L'imprevedibile e sconcertante presa di distanza inoltre avviene a soli cinque giorni dalla ricorrenza e lascia tutti senza parole".L'Anpi spiega inoltre che in primo momento ilaveva concesso il, come sempre accaduto e la presidente della sezione, Camillani, aveva anche avuto ripetuti incontri con il primo cittadino e con l'assessore di riferimento, Claudio Ranchicchio, tanto che, si legge ...