Nick Kyrgios non giocherà Estoril e Madrid Torna a Roma?

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Nick Kyrgios domina Fabio Fognini. Azzurro ko in due set nel terzo turno : Poco da fare per Fabio Fognini nel match di terzo turno del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) contro Nick Kyrgios (n.18 del mondo). L’Azzurro è stato piegato in 1 ora e 7 minuti con il punteggio di 6-3 6-3 in un incontro senza storia nel quale l’australiano ha dominato in lungo ed in largo la scena infliggendo una lezione di Tennis al nostro portacolori. Kyrgios si qualifica agli ottavi di finale, dunque, dove affronterà il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini-Nick Kyrgios - terzo turno. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. LUNEDI' 26 MARZO: 20.30 Fabio Fognini vs Nick Kyrgios , foto profilo Twitter Fabio Fognini,

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Fabio Fognini-Nick Kyrgios - terzo turno. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi lunedì 26 marzo Fabio Fognini tornerà in campo a Miami per affrontare Nick Kyrgios nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il ligure va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale e cercherà il colpaccio con il giovane australiano, atleta di spicco che parte leggermente favorito sul cemento californiano. Fabio, dopo il buon Australian Open e il trionfo in Brasile accompagnato dall’impresa in Coppa Davis, vuole farsi strada ...