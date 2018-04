: Nicaragua: revocata riforma pensioni - NotizieIN : Nicaragua: revocata riforma pensioni -

Il presidente del, Ortega, ha annunciato la revoca dellaprevidenziale, che ha dato il via alla violenta ondata di proteste in cui sono morte almeno 25 persone, tra le quali anche un giornalista che stava facendo una diretta su Facebook. In un incontro con uomini d'affari,l'ex guerrigliero sandinista ha detto che l'istituto previdenziale ha deciso di revocare lache avrebbe aumentato i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro per dare stabilità finanziaria al sistemastico.(Di domenica 22 aprile 2018)