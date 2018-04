Nicaragua | 25 morti in scontri contro riforma pensioni Ortega | “Trattiamo”

ilfattoquotidiano

: Nicaragua, scontri tra manifestanti e polizia: 25 morti [news aggiornata alle 10:34] - repubblica : Nicaragua, scontri tra manifestanti e polizia: 25 morti [news aggiornata alle 10:34] - HuffPostItalia : Almeno 25 morti in Nicaragua nelle proteste contro la riforma delle pensioni. Il presidente Ortega pronto a trattare - ansafoto : Nicaragua: almeno 25 morti, Ortega pronto a trattare -

(Di domenica 22 aprile 2018) Almeno 25 persone sono morte indurante glidi questa settimana tra polizia e manifestanti che si oppongono allastica del governo di Daniel. L’ultimo bilancio delle vittime lo ha fornito il Centro nicaraguense per i diritti umani, che ha parlato anche di 67 feriti, 43 dispersi e di 20 persone arrestate. Il presidenteha detto che il suo governo è pronto ad avviare negoziati sulladel sistemastico nazionale, ma ha cercato indirettamente di giustificare l’intervento della polizia. Le violenze sono iniziate mercoledì scorso, giorno in cui è entrata in vigore ladel sistema previdenziale nazionale avviata dal Fronte nazionale sandinista per la liberazione per far fronte alla crisi finanziaria dell’entestico del Paese. Laprevede una tassa del 5% sulleed un aumento dei contributi per ...