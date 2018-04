Nibali a caccia di un altro colpo | Liegi adatta | devo essere perfetto

Giro dei Paesi Baschi 2018 : i favoriti. Vincenzo Nibali a caccia del successo - tanti gli avversari : da Mikel Landa a Romain Bardet : Lunedì 2 aprile prenderà il via la 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi, breve corsa a tappe spagnola. Anche quest’anno il percorso è caratterizzato da numerose salite oltre che da una cronometro individuale, che rendono quindi questa gara un appuntamento perfetto per preparare i grandi giri. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti per la vittoria finale del Giro dei Paesi Baschi. Partiamo dal nostro Vincenzo Nibali, che dopo la straordinaria ...