Neonata morta | dramma per una coppia di Biella

Bologna - il papà e la mamma non la sentono piangere e scoprono la figlia Neonata morta in culla : La bambina è stata trovata morta in culla. A insospettire i genitori è stato uno strano silenzio: la piccola, infatti, non piangeva da tempo.Continua a leggere

Ancona - Neonata trovata morta in un centro di smaltimento rifiuti. Era nata viva : Il corpicino di una neonata è stato scoperto in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra (Ancona), su un nastro trasportatore. Dall’autopsia è emerso che la piccola era nata viva ma quando è finita sul nastro trasportatore, era già morta. Il pm di turno, Serena Bizzarri, ha aperto un fascicolo per infanticidio. L’ipotesi più probabile è che la piccola sia stata abbandonata poco dopo la nascita in un cassonetto: l’azienda raccoglie ...

