Nell' India rurale dove resiste la scuola con una sola alunna

Parmigiano Reggiano - Nelle stalle 3.500 operai indiani : “Troppo faticoso per gli italiani” : Negli ultimi vent’anni una delle comunità Sikh più importanti si trova inaspettatamente nel cuore della Pianura Padana, dove in tanti si sono trasferiti a partire dagli anni novanta, diventando in breve tempo delle vere e proprie colonne portanti per tutta la filiera del Parmigiano Reggiano.Continua a leggere

Opzione richiedi denaro su WhatsApp : colta Nella beta 2.18.113 in India : Si evolve ancora WhatsApp per Android, sempre a partire dall'ultima beta 2.18.113, di cui vi abbiamo parlato anche nella giornata di ieri in riferimento all'introduzione di una nuova funzionalità che permette di ripristinare i media cancellati vecchi di due mesi, a patto che l'elemento in questione sia stato cancellato seguendo il percorso 'SDcard/WhatsApp', ma non il messaggio che lo veicolava all'interno della chat. Il discorso che vi ...

Almeno 30 persone sono morte Nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India : Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica The post Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India appeared first on Il Post.

India - crolla un hotel Nella città di Indore : almeno 10 morti : Indore - È salito ad almeno 10 morti e tre feriti il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno lavorato ...

Crolla un hotel Nell'India centrale : almeno 10 morti - : I soccorritori hanno estratto vive 10 persone dall'edificio che è Crollato dopo che un'auto ne ha distrutto la parte anteriore. L'albergo era situato nel centro commerciale di Indore, vicino alla ...

India : per 110 mila posti Nelle ferrovie 28 milioni domande : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

In India per 100mila posti Nelle ferrovie si sono presentati in 20 milioni : I posti di lavoro disponibili sono 100mila. Un numero che potrebbe far pensare a un'assunzione di massa, ma le ferrovie Indiane, che hanno messo a bando i posti, si sono ritrovate inondate di richieste: più di 20 milioni di candidature, secondo quanto riporta la Bbc, e il numero è destinato a aumentare dato che la scadenza per la presentazione delle domande è sabato.La disoccupazione sta attanagliando l'India, Paese che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : l’indiano Anish Anish vince Nella pistola 25 metri : nella prima mattina italiana si è svolta a Sydney, in Australia, la finale della pistola automatica da 25 metri della prima tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: si è imposto l’indiano Anish Anish davanti ai due cinesi Cheng Zhipeng e Zhang Jueming. La formazione cinese però si è riscattata conquistando la vittoria a squadre. Soltanto 10 i tiratori in gara nelle eliminatorie, vinte sempre dal tiratore indiano, con 585, davanti ...

Nba risultati - Indiana manda BeliNelli ai playoff. Harden incanta - Golden State k.o. : Altro giro, altro regalo: la giostra dei Rockets continua a girare. La banda di James Harden annienta gli Hawks e infila la 60esima vittoria stagionale, col Barba a mettere la ciliegina con una tripla ...

Toronto conferma la leadership a Est - BeliNelli cade contro Indiana : Toronto conferma la leadership a Est, Belinelli cade contro Indiana Non è andata bene ai 76ers di Marco Belinelli, caduti 101-98 contro Indiana nella notte Nba. Toronto si conferma leader della Eastern Conference superando Brooklyn in una gara ribaltata solo nell’ultimo quarto. Non deludono i Cavaliers trascinati da una tripla doppia di LeBron (129-107 a […] L'articolo Toronto conferma la leadership a Est, Belinelli cade contro Indiana ...

NBA - Indiana sbanca Philadelphia e difende il terzo posto - 6 per BeliNelli : Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 98-101 IL TABELLINO Vincere sul campo dei Philadelphia 76ers non è " e soprattutto non sarà " facile per nessuno. Farlo con il proprio giocatore-faro in serata no al ...

Roma. All’India tornano le Tante facce Nella memoria : Ritornano sul palco del Teatro India di Roma, dal 14 al 18 marzo, le protagoniste di Tante facce nella memoria,

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa Nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace e Shubhankar Sharma in vetta al’Hero Indian Open. Crolla Emiliano Grillo - azzurri Nelle retrovie : Emiliano Grillo Crolla nel terzo giro dell’Hero Indian Open e ad approfittarne sono un inglese e un Indiano. L’argentino ha sprecato tutto il vantaggio acquisito fino a metà gara, realizzando un round in 78 colpi (+6) e piombando al quarto posto nel torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. In vetta ora si trovano l’inglese ...