Nel mio gioco per famiglie evito drammi e lacrime Non è la tv dello strazio

Incidenti : scontro camion-auto Nel Milanese - sei feriti : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - E' di sei feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, poco prima delle ore 14, in tangenziale ovest all'altezza di Cusago, comune in provincia di Milano, che ha coinvolto un mezzo pesante e alcune auto. I pazienti sono stati soccorsi da personale del 118: un f

Premio Strega 2018 - i 12 finalisti sono giovani e outsider. Assenti FeltriNelli e La Nave di Teseo : giovani, carini e poco conosciuti. La sorpresa tra i dodici finalisti, sei donne e sei uomini, del Premio Strega 2018 è che non c’è nemmeno un dinosauro della letteratura italiana. Sarà per la congiuntura editoriale delle uscite (un po’ come nei festival di cinema) ma a questo giro dello Strega suona la campana del “chi è chi?” oltre, ovviamente, alla conoscenza del milieu letterario più stretto degli addetti ai lavori. Male? No, anzi, ...

“Riposa in pace - amico mio”. Lutto Nel cinema : il corpo ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione. E ora la polizia vuole vederci chiaro : Era un grande attore, un cabarettista e un uomo dannatamente divertente. Aveva solo 65 anni e adesso non c’è più. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella sua casa di Asheville, in Carolina del Nord. Stiamo parlando dell’attore statunitense Harry Anderson. Anderson, a quanto riporta Variety che ha raccolto le notizie dei media locali, è stato trovato senza vita la mattina del 16 aprile nella propria abitazione dalla polizia, che in ...

La figlia di De Gasperi : «Messa in San Pietro - le paste - la vittoria. Il mio 18 aprile» Gratis il libro di MontaNelli : Maria Romana De Gasperi 70 anni dopo il trionfo della Dc, che guidata dal padre incassò il 48% dei voti alle elezioni

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza Nel tumore al polmone : La combinazione di immunoterapia e chemioterapia diminuisce del 51% la mortalità media a un anno per una delle forme più comuni di tumore al polmone

Combinare chemio e immunoterapia aumenta la sopravvivenza Nel tumore al polmone : Non si parla di miracoli, ma sembra che siamo di fronte a uno dei maggiori successi in campo oncologico degli ultimi anni. Presentato in questi giorni al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research a Chicago e pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio Keynote-189 ha dimostrato che l’uso combinato del farmaco immunoterapico pembrolizumab e della chemioterapia a base di platino nel trattamento del tumore al ...

Ryan M. Kelly vince il premio Pulitzer Nel suo ultimo giorno di lavoro. Oggi fa il social media editor per un birrificio : "Troppo difficile vivere di giornalismo" : Come un tiro che va in porta tra le lacrime all'ultimo minuto di una finale. A bout de souffle, quando una frazione di secondo può farti vincere un premio Pulitzer anche se i dadi, ormai sono tratti. È quello che accaduto a Ryan Kelly, il fotografo del Daily Progress che ha vinto nella categoria Breaking News Photography del Pulitzer grazie a "un'immagine agghiacciante che mostra i riflessi e la concentrazione del fotografo". ...

Adrano. Contrada Difesa Luna : omicidio Nel parcheggio dei camion : Un cadavere senza documenti e con un cappuccio in testa. E’ stato trovato martedì mattina ad Adrano (Catania) nel parcheggio

Salone Risparmio - Segre : Italia fanalino di coda Nell'educazione finanziaria : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria Italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Claudia Segre, ...

Salone Risparmio - Renzulli : ancora opportunità Nell'industria tecnologica : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. La finanza non può ...

Terrence Hill/ Nel suo nuovo film "Il mio nome è Thomas" ricorderà l'amico Bud Spencer (Che tempo che fa) : Terrence Hill, dopo il grande successo di Don Matteo torna al cinema con il film Il mio nome è Thomas. Lo racconterà su Rai Uno nel salotto di Fabio Fazio. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Sebastian Vettel partirà in pole position Nel Gran Premio di Cina di Formula 1 : Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Cina di Formula 1 che si correrà domani. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, seguito da Bottas e Hamilton della Mercedes, The post Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1 appeared first on Il Post.

Miopia-presbiopia. Fiduciosi Nel breve o preoccupati Nel medio? : Nel mondo del trading algoritmico un minuto è già lungo termine. Per il trader umano il breve termine finisce il venerdì sera e la settimana successiva è avvolta nella nebbia, perché nel fine settimana ...

AntoNelo Venditti : «Sotto il segno dei Pesci è stata la mia svolta musicale - Il mio disco più importante - e torno a suonarlo live» : Sono passati 40 anni da quando ANTONELLO Venditti pubblicava “Sotto il segno dei Pesci”. Ricordate quell’anno? Era un momento storico durissimo, il culmine delle BR e poche luci in fondo al tunnel. Questa manciata di canzoni di Antonello, ben prodotte da Michelangelo Romano e con una copertina firmata da Mario Convertino essenziale e iconica, escono l’8 marzo 1978 in un momento sociale di tensioni fortissime e in cui la speranza, la voglia di ...