Negli Usa - La Volkswagen scala la Pikes Peak

MotoGp - dopo il moto-scontro in Argentina Marquez vince Negli Usa : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea ...

Galaxy S7 e S7 Edge Oreo arriva Negli Usa con Verizon : ma è solo un errore! : L’operatore americano Verizon annuncia in pompa magna l’arrivo di Android Oreo per i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma gli utenti ricevono ben altro con il nuovo firmware: che errore!Di recente sembra che i clienti di uno dei più importanti operatori telefonici statunitensi, ovvero Verizon, non siano particolarmente contenti dell’operato dell’azienda.Verizon la spara grossa: annuncia l’aggiornamento ad Androd Oreo per ...

Tasse in Irlanda - dati Negli Usa : Facebook «sposta» 1 - 5 miliardi di utenti : Zuckerberg si dichiara «d’accordo» con la Gdpr, il regolamento europei sui dati in arrivo il 25 maggio.Nei fatti, però, l’azienda sta spostando la responsabilità su 1,5 miliardi di utenti negli Stati Uniti per evitarne le strette. Ecco come...

Imprese : ExportUsa - decalogo per investire Negli Stati Uniti. : "Per provare a delineare -afferma Miranda- i trend emergenti nell'economia e nella società americana, illustrare le differenze del modo di 'fare business' tra Stati Uniti e Italia, fornire gli ...

Caso Skripal - Opac : “Gas nervino non è stato prodotto in Paesi occidentali”. Russia : “Sostanza brevettata Negli Usa” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto il 4 marzo a Salisbury, non è avvenuto per mezzo di una sostanza compatibile con quelle prodotte in strutture occidentali. È quanto riferisce l’Opac smentendo l’ipotesi è stata formulata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sulla base degli esami effettuati in un laboratorio svizzero. L’Organizzazione per l’abolizione delle armi chimiche, ...

Toyota - Veicoli parlanti a partire dal 2021 Negli Usa : La Toyota prevede di iniziare a vendere Veicoli parlanti, cioè in grado di comunicare tra loro utilizzando la tecnologia wireless a corto raggio, già a partire dal 2021, negli Usa. Lobiettivo è quello di evitare migliaia di incidenti ogni anno. Al momento il Dipartimento dei Trasporti americano sta valutando la decisione di adottare una proposta in sospeso che imporrebbe a tutti i Veicoli futuri di disporre di questa tecnologia. Tra due anni in ...

Vinitaly : i vini calabresi sempre più amati Negli Usa - : "I vini rossi calabresi sono ormai noti in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, ma quello che negli ultimi tempi mi ha piacevolmente stupito sono i bianchi, molto puliti e freschi". Così Joe Bastianich ha lodato i vini calabresi visitando ...

Vinitaly-Nomisma : vino status symbol sempre più friendly Negli Usa : Roma, 15 apr. , askanews, Consumatori maturi in un mercato ancora per nulla maturo. È la dicotomia che emerge dall'indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor realizzata su modelli di consumo, fattori ...

Diventa trans e conquista ragazzo che l’aveva rifiutato/ E’ successo Negli Usa : ecco come è andata : Diventa trans e conquista ragazzo che l’aveva rifiutato, è successo negli Usa: ecco come è andata. La curiosa storia di Erin e Jared, una coppia felice che però due anni fa…(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Roma - in estate la volerà Negli Usa per partecipare all'International Champions Cup : 'Essere considerati tra le squadre più importanti del mondo è un motivo di orgoglio. Tradizionalmente l'ICC e Relevent portano negli Stati Uniti e in tante altre parti del globo le più forti ...

Lenti a contatto che diventano 'occhiali da sole' : via libera Negli USA : Salute La storia di Joel Salinas, il medico che sente il dolore dei pazienti Scienza Ecco gli effetti dello smartphone sul nostro cervello Ambiente Lego diventa eco. Ecco i primi mattoncini in ...

Marijuana trattata con veleno per topi : tre morti e centinaia di feriti Negli USA : In tutti gli USA se ne sono contati almeno 116 casi, l'Illinois è lo Stato più colpito. I cannabinoidi sintetici i(conosciuti anche come K2, Spice e Kush) contiene sostanze chimiche che procurano un'alterazione simile a quella del consumo della Marijuana classica.Continua a leggere