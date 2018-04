NCIS 15 Anticipazioni del 22 aprile 2018 | Torres nel mirino di Vance?

NCIS Los Angeles puntata sabato 21 aprile : anticipazioni episodio Nel nome del padre : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×10 "Nel nome del padre" In un bar di Los Angeles una donna che sembra ...

Il Segreto anticipazioni : 'FraNCISca Montenegro morirà' - trama 1776 Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo portano news incredibili. Protagonista, la matrona del paesino che, più invecchia, più sembra incattivirsi. Ne è prova l'ultima sua malvagita', l'ordine di bruciare la casa - che ha finto di regalare per allontanare da sé ogni sospetto - a Julieta. rimasta così senza dimora e senza figlia, divorata dalle fiamme. La Montenegro paghera' i suoi crimini? Nelle puntate spagnole pare proprio di sì, dato ...

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA chiede a SAUL di scegliere tra JULIETA e la sua libertà! : Nei nostri precedenti post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arresto di SAUL Ortega (Ruben Bernal): geloso per la vicinanza tra quest’ultimo e JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il cattivissimo Prudencio (Josè Milan) utilizzerà un Segreto del passato per “fare rinchiudere” il fratello tra le sbarre… Cosa succederà? Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, SAUL e ...

Anticipazioni Il segreto : NAZARIA E FRANCISCA ostacolano l’amore di MAURICIO per FE : Le Anticipazioni della telenovela di Canale 5 Il segreto indicano un congedo momentaneo di un personaggio amatissimo dai fan: la rossa Fe Perez (Marta Tomasa Worner) lascerà Puente Viejo a causa delle continue angherie da parte di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), moglie di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla) e “cugina” di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas). Abbiamo visto nel corso degli episodi come la Montenegro abbia ostacolato ...

NCIS 15/ Anticipazioni del 15 aprile 2018 : flirt in arrivo per Torres e Jack? : NCIS 15, Anticipazioni del 15 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Torres insiste per avere Sloane come partner: fra i due nascerà qualcosa?(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:01:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 21 aprile : L’incubo di Deeks : NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 21 aprile – L’episodio 10 della serie tv, dal titolo “Nel nome del padre“, andrà in onda il prossimo sabato nella prima serata di Rai 2. Abbiamo assistito nella puntata del 14 aprile al ritorno di Joelle, l’ex fidanzata di Callen. Le anticipazioni di NCIS Los Angeles 9 ci svelano che adesso toccherà a Deeks aiutare una persona da cui vorrebbe tenersi lontano. NCIS Los Angeles 9 ...

NCIS Los Angeles prima visione Rai 2 : anticipazioni sabato 14 aprile : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×09 "Fidarsi è bene" Joelle Taylor viene rapita e torturata da un presunto ...

Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 aprile : FraNCISca medita vendetta : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca medita vendetta su Julieta Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana Donna Francisca promette a Prudencio che darà la possibilità a Julieta di vivere in una delle sue proprietà. Ma durante la notte incarica Mauricio di distruggerla. Il giovane Ortega porta il giorno dopo la […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 aprile: Francisca medita vendetta ...

Verissimo anticipazioni del 14 aprile : Ospiti FraNCISca - Annalisa e altri : Verissimo anticipazioni del 14 aprile – Un sabato pomeriggio pieno di Ospiti ci attende su Canale 5. Le anticipazioni di Verissimo accendono le luci sull’Isola dei Famosi 2018 e non solo. Grande Fratello 15 e Il Segreto al centro del salotto di Silvia Toffanin, con Ospiti esclusivi e interviste inedite. Siamo a pochi passi dalla conclusione del reality che ha impegnato le Honduras negli ultimi mesi ed anche dal debutto dello show che ...

NCIS 15/ Anticipazioni dell'8 aprile 2018 : complicazioni per il parto di Delilah : NCIS 15, Anticipazioni dell'8 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Il travaglio di Delilah inizia 3 settimane prima. McGee deve affrontare la gravità della situazione. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:35:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 14 aprile : Un’intrusa per Callen : NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 14 aprile – La serie Tv con protagonista Chris O’Donnell ritornerà il prossimo sabato su Rai 2 con l’episodio 9. In NCIS Los Angeles 9 il nostro Callen dovrà fare i conti con una situazione spinosa ed una donna implicata in un affare di sicurezza nazionale. Callen tuttavia sembra non credere a Joelle, nonostante la richiesta d’aiuto di quest’ultima. Scopriamo di seguito le ...

NCIS Los Angeles 9 in prima visione Rai 2 : anticipazioni 7 aprile : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×08 "Vecchie ferite" La polizia di frontiera fra Messico e Stati Uniti ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 7 aprile 2018 : Hetty in mano ai vietcong : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 7 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty cerca di sfuggire ai suoi rapitori, ma viene catturata di nuovo. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Il Segreto : SAUL impedisce a SEVERO e CARMELO di sabotare il concerto di FRANCISCA [anticipazioni] : Nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e CARMELO Leal (Raul Peña) decideranno di sabotare un concerto in onore di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) organizzato dalla nemica FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): sapendo dell’ingaggio di un quartetto di musicisti, i due storici amici organizzeranno un astuto piano per sostituire gli artisti con dei cantanti di bassa lega (i quali saranno stati ...