NBA | Westbrook | ' Fermerò Rubio e i suoi tiri di m**da' E Mitchell risponde via Twitter

NBA - super partita per George e Westbrook : OKC vince gara-1 - battuta Utah : Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 116-108 Nella conferenza stampa tenuta 24 ore prima dell'inizio della serie, Paul George ha raccontato che sapeva di doversi scrollare di dosso un po' di ruggine; ...

NBA - Russell Westbrook nella leggenda : seconda stagione in tripla doppia di media : Come ha detto Russell Westbrook prima della partita: "Se fosse facile prendere 20 rimbalzi, lo farebbero tutti". Allora non è del tutto un caso che siano stati proprio 20 i rimbalzi catturati dalla ...

NBA - Russell Westbrook non abdica : "Harden MVP? Non saprei". La tripla doppia di media non è lontana... : Ci sono tantissimi punti di contatto tra Russell Westbrook e James Harden: entrambi figli di Los Angeles e amici da sempre, ex compagni di squadra all'inizio delle rispettive carriere, macchine ...

NBA : Westbrook dice 44 - ma vincono gli Warriors. LeBron si abbatte sui Raptors : Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 107-111 Le motivazioni prima della palla a due sembravano far pendere il pronostico tutto da una parte, ma il parquet poi ha raccontato una storia ben ...

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - Denver la vince all'OT - 36 punti di Millsap. A OKC non basta super Westbrook : Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 125-126 OT IL TABELLINO A tenere ancora in corsa i Nuggets per acciuffare un posto ai playoff ci ha pensato il giocatore che non ti aspetti. O meglio, che ti ...

NBA : Westbrook pasticcia nel finale - San Antonio vince grazie a Aldridge : San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-99 TABELLINO Vi ricordate quando qualche settimana fa i San Antonio Spurs erano scivolati fino al decimo posto e la loro qualificazione ai playoff sembrava ...

NBA 2018 : Westbrook e Davis fermano Toronto e Boston - bene Houston e Portland. Rischiano i Clippers : La domenica Nba è stata caratterizzata da quattro partite. La stagione regolare 2018 della lega più spettacolare del mondo sta volgendo al termine e ormai ogni match potrebbe risultare decisivo per la definizione delle griglie dei playoff sia ad Est, dove ormai le otto formazioni che accederanno alla post season sembrano decise, sia ad Ovest, dove ancora non è ben chiaro quali saranno le magnifiche otto. Partiamo, dunque, dagli Houston Rockets, ...

NBA Regular Season 2017/18 : Mister tripla doppia Westbrook porta in alto i Thunder - impressionanti le strisce vincenti di Raptors e Blazers! : Sono stati tre giorni molto soft e quasi di rifiato prima dell’ultimo sforzo quelli di questa terza settimana di marzo dell’NBA Regular Season 2017/18. Protagonista assoluto è stato Russell Westbrook, autore di due triple doppie consecutive. Ancora benissimo Blazers e Raptors, che hanno una striscia aperta rispettivamente di 9 e 10 vittorie. Andiamo dunque a vedere i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, ...

NBA - la notte delle triple doppie da record : Westbrook fa 100 in carriera - James 14 in stagione : "Una benedizione incredibile: grazie al Signore lassù che mi fa scendere in campo e giocare allo sport che amo. Non lo do mai per scontato" le parole dell'MVP in carica dopo la sua 20tripla doppia ...

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA - i risultati della notte : Portland fa 10 vittorie in fila - 99tripla doppia di Westbrook : Portland Trail Blazers-Miami Heat 115-99 IL TABELLINO Guarda tutti i video Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 106-101 IL TABELLINO Il contributo di Russell Westbrook, soprattutto in attacco, non è ...

NBA 2018 : Houston inguaia San Antonio - Lillard e Westbrook trascinano Portland e OKC : Il piatto forte della notte NBA era il derby texano tra Houston e San Antonio, confronto vinto abbastanza facilmente dai Rockets, 109-93. La squadra di Mike D’Antoni ha infatti controllato il match sin dall’avvio, spingendo sull’acceleratore in maniera definitiva nel terzo periodo, quando si è attivato James Harden, autore di 16 dei suoi 28 punti totali nel parziale di 16-4 che ha spaccato l’incontro, prima di accomodarsi ...

NBA - ciclone Westbrook : Okc batte e sorpassa San Antonio : Si fa sempre più serrata in Nba la lotta per un posto nei playoff. Nel turno di questa notte grande impresa di Oklahoma, che ha battuto 104-94 i San Antonio Spurs, scavalcandoli in classifica nella ...