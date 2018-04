Napolitano | gli States e il governo Pd-MoVimento 5 Stelle

Che tempo che fa 22 aprile : anticipazioni e ospiti - Travaglio e Napolitano sul Governo che verrà : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 22 aprile Governo sì, Governo no. Il dilemma va ...

Governo : da Merzagora ai saggi di Napolitano - in campo gli ‘esploratori’ /Adnkronos : Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il primo fu Cesare Merzagora nel 1957, gli ultimi sono stati nel 2013 dieci saggi suddivisi in due commissioni. Sono i destinatari del cosiddetto incarico esplorativo, che durante le procedure per la formazione del Governo il Presidente della Repubblica può chiamare a verificare se esistano i presupposti, ed eventualmente a dare un impulso, per arrivare ad una possibile soluzione della crisi. Oppure anche per ...

DIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri : il nuovo governo-Napolitano : Attenzione, si prepara una svolta. Due segnali: la svolta europeista di Di Maio e il centrodestra unito al Quirinale. Napolitano infatti sta lavorando per un governo M5s-Pd. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:00:00 GMT)CONSULTAZIONI/ Tra Mattarella e il nuovo governo, la grana Berlusconi, int. a L. GhelfiCONSULTAZIONI & GOVERNO/ I veri poteri non hanno ancora parlato, di G. Sapelli

Parlamento - fumata nera alle Camere Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Senato - Napolitano fa il protagonista e si scaglia contro 'l'autoesaltazione del Pd' : Commentano tra di loro o al telefono il discorso che questa mattina ha, di fatto, dato una scudisciata alla politica, ai 'partiti vecchi e tradizionali' che non hanno avuto la capacità di ascoltare ...

Senato - Napolitano scherza durante lo spoglio. Più di 300 le schede bianche : “Omaggio unanime al film di Moretti” : “Omaggio unanime al film di Nanni Moretti“. Giorgio Napolitano scherza durante lo spoglio per la prima votazione per l’elezione del presidente di Palazzo Madama. Più di trecento le schede bianche, di qui la frase di Napolitano che fa riferimento al film ‘Biancà del regista romano. L'articolo Senato, Napolitano scherza durante lo spoglio. Più di 300 le schede bianche: “Omaggio unanime al film di Moretti” proviene da ...

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : "Bocciato dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : “Respinto dagli elettori” : Parlamento, falsa partenza: fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd: “Respinto dagli elettori” Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l’indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui […]

Parlamento - falsa partenza : fumata nera alle Camere Schiaffo di Napolitano al Pd : "Respinto dagli elettori" : Impasse sui nomi, alle prime votazioni da tutti gli schieramenti arriva l'indicazione di non esporsi. La spaccatura ieri sera alla riunione dei capigruppo: il veto di M5s sul nome di Romani al Senato fa cadere ogni tipo di accordo. Segui il nostro tempo reale

Camere - Napolitano : “Il voto ha bocciato l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti dagli ultimi governi” : Il voto del 4 marzo ha “mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Un giudizio politico che porta in calce la firma di Giorgio Napolitano. Aprendo la Seduta di Palazzo Madama e inaugurando di fatto la XVIII legislatura, il presidente emerito della Repubblica ha pronunciato la parola definitiva sul modo in cui il Partito Democratico si è ...

Napolitano apre legislatura : riferimento è volontà degli elettori : Roma, 23 mar. , askanews, 'Questa diciottesima legislatura nasce da un'ampia e appassionata partecipazione elettorale, il nostro punto di riferimento non possono essere che le espressioni della ...

Palazzo a 5 giorni dalla prima seduta : presiederà Napolitano - membro più anziano. E negli uffici l'ombra del nuovo corso M5s... : Palazzo Madama a 5 giorni dalla prima seduta della nuova legislatura, quella che venerdì comincerà lo scrutinio per eleggere il nuovo presidente. prima curiosità: a presiedere sarà Giorgio Napolitano, quale presidente provvisorio del Senato, il senatore più anziano. Napolitano ha dato la disponibilità a gestire l'aula: sullo scranno più alto ci sarà lui, ex presidente della Camera, ex ...

Paolo Becchi : Prodi - Monti - Napolitano - comunque andrà il voto saranno loro gli sconfitti : A tremare è Napolitano , il quale si è affrettato, nei giorni scorsi, ad agitare lo spettro 'della governabilità e della stabilità politica dell' Italia' per chiedere un Gentiloni-bis; a tremare è ...