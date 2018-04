Napoli | Sarri risponde con il dito medio ai tifosi della Juventus

Juventus-Napoli - dito medio di Sarri ai tifosi bianconeri! [FOTO] : Juventus-Napoli, si avvicina sempre di più la gara di campionato valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, partita molto importante per lo scudetto. Tensione prima del match in particolar modo per un gesto del tecnico Maurizio Sarri. Il pullman del Napoli è stato accolto da tanti tifosi bianconeri, fischi ed insulti. Reazione da parte del tecnico azzurro, la risposta è stata quella del dito medio. Tensione sempre più alta in vista ...

Napoli - Sarri mostra il dito medio ai tifosi della Juventus : TORINO - Juventus-Napoli fa già discutere prima del calcio d'inizio. E il protagonista, in negativo, è Maurizio Sarri. Il pullman del Napoli, entrando alle 19:10 nell'ultimo tratto prima dell'ingresso ...

Juve-Napoli - dito medio di Sarri ai tifosi bianconeri prima della partita : Juve-Napoli, dito medio di Sarri ai tifosi bianconeri prima della partita Juventus-Napoli ‘incandescente’ ancora prima del fischio d’inizio. I bianconeri hanno accolto all’Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall’interno il mister ha replicato mostrando il dito medio Continua a leggere

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juve-Napoli - dito medio di Sarri ai tifosi bianconeri prima della partita : Juventus-Napoli 'incandescente' ancora prima del fischio d'inizio. I bianconeri hanno accolto all'Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall'interno il mister ha replicato mostrando il dito medio

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Cori e insulti al pullman del Napoli : il dito medio di Sarri agli juventini : Inviato a Torino Maurizio Sarri, oggetto di insulti e Cori da parte della tifoseria juventina che attendeva l'arrivo del bus napoletano, ha reagito mostrando il dito medio. In molti hanno...

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Juventus-Napoli - Allegri con Dybala - Sarri con Hamsik e Mertens : Una Torino quasi estiva , raggiunti i 28 gradi di massima nel pomeriggio, fa da cornice alla partita dell'anno in Serie A, che può valere lo scudetto 2017/18. Ennesimo "tutto esaurito" allo Stadium, ...

Napoli - bel gesto di Sarri appena arrivato a Torino : Come riporta Sky Sport, Sarri si è prima diretto verso la collina torinese per fare poi ritorno nell'hotel azzurro dopo circa mezz'ora dall'arrivo dei suoi calciatori.

Juve-Napoli : Sarri omaggia il Grande Torino : Maurizio Sarri rende omaggio al Grande Torino. Alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus, il tecnico del Napoli si è recato a Superga, ieri sera, per un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda il nome di Valentino Mazzola e compagni. Un gesto non nuovo, quello di Sarri, da sempre affascinato dalla storia della squadra spazzata via dall’incidente aereo di 69 anni fa. “Quando si viene a Torino è obbligatorio ...

Juventus-Napoli - ci siamo : ecco le mosse di Allegri e Sarri : ROMA - Sintetizzando: la solidità della difesa della Juve di fronte alla sincronia dei movimenti dell'attacco del Napoli ; il palleggio del centrocampo azzurro contro la robustezza del centrocampo ...

Juventus-Napoli - tutti i reparti a confronto : ecco perchè la squadra di Sarri pensa al colpaccio : Juventus-Napoli, è la viglia della partita più importante della stagione, fondamentale scontro per lo scudetto, i punti di distacco in classifica sono 4, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio contro il Crotone, quella di Sarri dal successo contro l’Udinese, gli azzurri pensano al colpacci e hanno tutte le carte in regola per riuscirci, ecco l’analisi reparto per reparto. Partita dalla panchina, Allegri ha conquistato tanti ...

Napoli - Sarri arriva a Capodichino : l’entusiasmo dei tifosi [VIDEO] : Si avvicina sempre di più la gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, scontro fondamentale per lo scudetto quello tra Juventus e Napoli. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio a sorpresa contro il Crotone, gli uomini di Sarri dal successo contro l’Udinese, il distacco in classifica adesso è di 4 punti. Sarri arriva a Capodichino, grande entusiasmo da parte dei tifosi. Napoli, Sarri arriva a Capodichino: ...