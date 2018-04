Napoli | flash mob Amnesty | “No a criminalizzazione Ong” Noury | “C’è clima ostilità

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018)mob degli attivisti diinternational in piazza del Municipio aper dire no alladella solidarietà e no aldiverso le Ong che si occupano di migranti. Durante l’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris, circa 300 persone hanno messo in atto una coreografia facendo attraversare la piazza antistante il municipio da decine di nastri gialli e neri che si incrociavano tra loro. Intervista a RiccardoportavoceInternational Italia L'articolomob: “No aOng”.: “C’è, solidarietà non è reato” proviene da Il Fatto Quotidiano.