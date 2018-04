Napoli | è festa grande in città | inizia una lunga notte di botto | fuochi d’artificio e

Napoli FOTO e VIDEO della festa in città. 'San Koulibaly' il web si scatena : E il difensore senegalese è il nuovo idolo dell'intero popolo napoletano con Meme e Sfottò che stanno già colorando il mondo del web. Ecco nella nostra gallery i più divertenti, qui sotto alcune ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Manifestazione di de Magistris sul debito - tremila in piazza a Napoli : «Lotta contro l'usura di Stato - dovranno risarcirci» : Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si è presentata...

Debito Napoli - la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO : Debito Napoli, la città divisa in due manifestazioni. LE FOTO In piazza Municipio centinaia di persone a fianco di De Magistris, che ha chiesto l'intervento del governo sui debiti del Comune. In piazza Trieste e Trento contromanifestazione organizzata da alcune associazioni a cui hanno aderito esponenti di Pd, Lega, Fi e ...

Spari a Napoli - raid o festa per il boss : ANSA, - Napoli, 13 APR - raid armato o festeggiamenti per la scarcerazione di un boss locale: queste le ipotesi sui colpi di pistola esplosi la scorsa notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di ...

Festa della polizia a Napoli - il questore De Iesu : «Celebriamo i risultati dei nostri agenti - purtroppo non siamo Robocop...» : «Vogliamo sottolineare i 166 anni della polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti...

Napoli - i fischi del San Paolo abbattono Insigne : niente festa a fine gara… : Napoli, I fischi DEL SAN Paolo- Una vittoria raggiunta nei minuti finali e sogno scudetto ancora vivo in casa Napoli. Resta una sola nota stonata nel pomeriggio partenopeo: Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano, fischiato durante il match di ieri, al momento del pareggio di Milik, ha puntato il dito contro i tifosi zittendoli. Un gesto che […] L'articolo Napoli, i fischi del San Paolo abbattono Insigne: niente festa a fine ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Juventus-Real Madrid 0-3 - a Napoli è festa grande : la maglia celebrativa [FOTO] : Juventus-Real Madrid 0-3, a Napoli la maglia celebrativa. Si è giocata la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dominio da parte della squadra di Zidane che ha ipotecato la qualificazione, quasi vicine allo zero le possibilità dei bianconero di superare il turno. In tanti però hanno ‘festeggiato’ alla sconfitta della squadra di Allegri, in particolar modo a Napoli. E’ stata realizzata infatti ...

'Una festa esagerata' - l'omaggio di Salemme a Napoli e a De Filippo : Arriva al cinema il 22 marzo 'Una festa esagerata', tratto dalla commedia teatrale di Vincenzo Salemme, omaggio alla napoletanità e a Eduardo De Filippo. Abbiamo incontrato il regista e protagonista ...

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche Asia Argento alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

Napoli - M5S fa festa con Fico : 'Risultato storico sopra il 30%' : 'Se le cose continuano così e chiudiamo sopra il 30% sarebbe un risultato storico per il Movimento 5 Stelle'. Queste le prime dichiarazioni di Roberto Fico dopo aver osservato i dati che vedono i ...