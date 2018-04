Napoli | bel gesto di Sarri appena arrivato a Torino

Rio Ferdinand : 'La Juve vince ogni anno - sarebbe bello se vincesse il Napoli' : Anche l'ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterra, Rio Ferdinand, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport sulla partitissima di stasera, a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra. Ecco quanto raccolto e sintetizzato da Napolisoccer.Net: ' sarebbe bello se il Napoli vincesse lo Scudetto, ...

Ten Talking Points - il miracolo del Napoli dal -9 al -4. La rovesciata di Simy? Meno probabile di un Nobel a Gasparri : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che a un incontro con la Casellati preferirebbe perfino un aperitivo col Poro Asciugamano. Altre considerazioni. 1. Ieri non ho visto nulla di nulla, perché ero a Milano a ricevere il Verbo da Roger Waters. Sarà quindi un TTP più breve del solito. Tutto quello che so, dell’ultima giornata di Serie A, me l’ha appena raccontato al telefono Giachetti. Se quindi scriverò bischerate, sarà colpa sua. 2. ...

Serie A Napoli-Udinese 4-2 - il tabellino : NAPOLI - La Juventus fa 1-1 a Crotone e il Napoli guadagna due punti in classifica, portandosi a -4. Gli azzurri di Sarri fanno bottino pieno contro l'Udinese, battendola 4-2 con i gol di Insigne, ...

Da -9 a -4 in 10 minuti - un Napoli da sogno ci regala il campionato più bello del mondo : la Juve è inguardabile - nervosa e braccata : Sono passate da poco le 22:00 e tra Juventus e Napoli ci sono 9 punti di distanza in classifica: i bianconeri di Allegri stanno vincendo 0-1 a Crotone mentre il Napoli è sotto 1-2 con l’Udinese. Mancano 25 minuti alla fine del turno infrasettimanale di serie A, e al San Paolo c’è il gelo: con questi risultati, Domenica sera allo Stadium la Juventus potrebbe addirittura festeggiare il 7° scudetto consecutivo in modo aritmetico proprio ...

GATTUSO SU TORINO-MILAN/ "Stanchi dopo il Napoli. Belotti? Dopo Sheva quello che mi ha impressionato di più : GATTUSO su TORINO-MILAN: l'allenatore rossonero in conferenza stampa parla di Andrea Belotti, un giocatore che ha già allenato ai tempi del Palermo. Poi un'indicazione sul mercato e...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Col Torino come col Napoli. Belotti? Mi ricorda Sheva" : La mancanza di vittorie che dura ormai da quattro partite non deve ingannare. O almeno: è stato un rallentamento probabilmente fatale in ottica Champions, ma il Milan resta una squadra viva, come ...

Serie A Milan-Napoli 0-0 - il tabellino : MILANO - Il Milan ferma la corsa del Napoli . Termina 0-0 la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro. Nel finale Donnarumma dice no a Milik. Milan-Napoli 0-0: ...

Serie A Milan-Napoli 0-0 - il tabellino : MILANO - Milan e Napoli non vanno oltre lo 0-0 nel gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Protagonista Donnarumma nel finale. Milan-Napoli 0-0: NUMERI E STATISTICHE MILAN , 4-3-3, : G. ...

Video Gol Milan-Napoli 0-0 : Highlights e Tabellino 33^giornata Serie A 15-04-2018 : Risultato Finale Milan-Napoli 0-0 : Cronaca e Video Gol 33° Giornata Serie A 15 Aprile 2018 Milan-Napoli 0-0. Termina cosi, in pareggio la sfida tra il Milan e il Napoli, un match pieno di colpi a sorpresa. Il Milan di Gattuso può ritenersi soddisfatta, il Napoli ha avuto molte occasioni da gol. I rossoneri ci provano e sfiorano 2 volte il gol con Kalinic, la punta croata spreca. Il Napoli non brilla con Mertens, sostituito al 66′ ...

Diretta/ Milan Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : finisce un bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.

Da Grobbelaar a Gullit e la Spice - tutti a San Siro per Milan-Napoli : LE FOTO : A San Siro c'erano anche la Spice Geri Halliwell e altre star: ecco le immagini più belle - Milan-Napoli: LA CRONACA DELLA GARA

Diretta/ Milan Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : finisce un bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Napoli - allarme furti a Piazza Bellini : due ragazze derubate in 10 minuti : Attenzione a Piazza Bellini, allerta Silvia P. su Facebook, hanno rubato il cellulare a me e a un'altra ragazza nel giro di 10 minuti. È da poco passata la mezzanotte in un venerdì sera a Piazza ...

I turisti riscoprono l’amore per il Bel Paese : boom Matera e Napoli : E’ boom per le città d’arte, ma anche per i musei e per i piccoli borghi. Tra le destinazioni più amate Matera e Napoli: lo rivela un’analisi del Centro Studi turistici di Firenze e Confesercenti.