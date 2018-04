Nadal re di Montecarlo : Per il tennista spagnolo n.1 del mondo di tratta del 76esimo trofeo Atp conquistato in 112 finali, il 54esimo titolo sul 'rosso', il 31esimo Masters 1000, e si è garantito almeno un'altra settimana ...

Nadal re di Montecarlo : Per il tennista spagnolo n.1 del mondo di tratta del 76esimo trofeo Atp conquistato in 112 finali, il 54esimo titolo sul 'rosso', il 31esimo Masters 1000, e si è garantito almeno un'altra settimana ...

Nadal re di Montecarlo : Montecarlo, 22 apr. (AdnKronos) – Rafa Nadal conquista per l’11esima volta in carriera il ‘Rolex Montecarlo Masters’ (terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.872.105 euro) battendo 6-3, 6-2, in un’ora e 33 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking mondiale. Per il tennista spagnolo n.1 del mondo di tratta del 76esimo trofeo Atp conquistato in 112 finali, il ...

Nadal - 11° trionfo a Montecarlo! : In finale il 31enne mancino di Maiorca, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto per 6-3 6-2, in un'ora e 33 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori , numero 36 del ranking mondiale, ...

Atp Montecarlo : 11/a vittoria per Nadal : Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.

Montecarlo - Nadal batte Nishikori : 11esimo trionfo nel Principato : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Rafael Nadal trionfa per l’undicesima volta. Anche Kei Nishikori si arrende allo spagnolo : E sono undici. Rafael Nadal vince per l’undicesima volta il Masters 1000 di Montecarlo. Un trionfo annunciato e per certi versi scontato, dopo le brillanti prestazioni dei giorni scorsi. Oggi, al contrario, è stata la versione peggiore del Rafa visto questa settimana nel Principato, ma tanto è bastato per aver ragione di Kei Nishikori, che si è arreso in finale per 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di Tennis con pochi sprazzi di ...

Montecarlo - Nadal batte Nishikori : è l'11esimo trionfo nel Principato : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo ...

Nishikori battuto - 11/o trionfo Nadal Montecarlo : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo ...

Nadal re di Montecarlo per l'11ª volta : Rafa Nadal sempre più nella storia del tennis. Il campione spagnolo ha vinto per la 11esima volta nella sua carriera il Rolex Monte-Carlo Masters, terzo torneo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di ...

Tennis - Montecarlo : Nadal trionfa per l'undicesima volta - Nishikori ko in finale : Montecarlo - Rafael Nadal ha vinto per l'undicesima volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo. In finale lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto il giapponese Nishikori in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Per Nadal si tratta del titolo numero 76 in carriera. Tags Argomenti: Tennis Masters ...

LIVE Nadal-Nishikori - Finale Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : 5-3. Lo spagnolo cerca l'undicesima perla nel Principato : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Si comincia ...

Diretta/ Atp Montecarlo 2018 - live Nadal Nishikori (6-3) streaming video e tv : 1^ set allo spagnolo : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: Nadal e Nishikori giocano la finale del torneo di tennis Masters 1000 nel Principato di Monaco (oggi 22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:36:00 GMT)

LIVE Nadal-Nishikori - Finale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : lo spagnolo cerca l’undicesima perla nel Principato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters1000 di Montecarlo tra lo spagnolo Rafael Nadal e il giapponese Kei Nishikori. Per la 12ma volta in Finale nel Masters 1000 di Montecarlo, il maiorchino punta all’11° sigillo su questo campo andando ad aggiornare la pagina dei record che lo riguarda. Reduce dal netto successo contro il n.5 del mondo Grigor Dimitrov, il maiorchino vuol chiudere il cerchio, uscendo da dominatore in ...