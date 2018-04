Nadal-Nishikori | le info per seguire la finale dell' Atp Montecarlo

BETTING - Domenica 22 aprile : solo Nishikori separa Nadal dall'undecima : ATP MONTE-CARLO Soltanto Kei Nishikori separa Rafael Nadal dall'undicesimo sigillo sull'amata terra monegasca, che gli consentirebbe inoltre di rimanere numero uno al mondo evitando così di cedere nuovamente lo scettro all'eterno rivale Roger Federer. Il campione spagnolo vanta un bilancio di 9-2 nei precedenti, pur avendo perso l'ultima sfida risalente ai Giochi ...

Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di domenica 22 aprile. Finale Nadal-Nishikori : Nel Principato di Monaco è tempo di finali: la giornata odierna inizierà alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III con l’atto conclusivo del torneo di doppio, dove la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e Mike Bryan, che tra pochi giorni compiranno 40 anni, sfiderà per il titolo la coppia numero 3 del tabellone, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic. Nel tabellone di singolare l’ultimo ...

Nadal vs Nishikori - Finale Masters 1000 Montecarlo : orario d’inizio e come seguirla in tv. Il programma completo : Domani alle ore 14.30, sul Campo Ranieri III, Rafael Nadal vorrà fare la storia. Per la 12ma volta in Finale nel Masters 1000 di Montecarlo, il maiorchino punta all’11° sigillo su questo campo andando ad aggiornare la pagina dei record che lo riguarda. Reduce dal netto successo contro il n.5 del mondo Grigor Dimitrov, il maiorchino vuol chiudere il cerchio, uscendo da dominatore in questa settimana nel Principato e, visto il tennis ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...

