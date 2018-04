Motorola lancia i Moto G di sesta generazione | tre modelli per la prima volta con display

Motorola lancia Moto E5 - Moto E5 Play e Moto E5 Plus : Ecco specifiche tecniche e foto : Ufficiali i nuovo smartphone Motorola Moto E5 con il lancio in Brasile di E5, E5 Play ed E5 Plus. Ecco le specifiche tecniche complete anche se mancano i prezzi ufficiali Motorola lancia Moto E5, Moto E5 Play e Moto E5 Plus: Non sappiamo i prezzi ma le schede tecniche complete Motorola annuncia le nuove famiglie Motorola […]