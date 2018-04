MotoGP | Vinales in pole dopo la penalità a Marquez

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio - Dovizioso dovrà limitare i danni : “E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante ...

MotoGP : pole di Marquez davanti a Viñales : Dopo una caduta nella ghiaia alla curva 13, Marc Marquez domina le qualifiche nel GP delle Americhe ad Austin con il tempo di 2:03.658s davanti a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), con i due protagonisti anche di un contrasto in pista: Viñales era nel giro veloce quando, all’ingresso dell’ultima curva, si è trovato davanti il […] L'articolo MotoGP: pole di Marquez davanti a Viñales sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Austin MotoGP - Marquez pole stellare. Battuti Viñales e Iannone. Rossi 5° : Ci sarà però un'appendice alla sessione perché il campione del mondo ha involontariamente ostacolato Maverick Viñales lanciato e la direzione gara ha messo sotto investigazione l'episodio. Si vedrà. ...

MotoGP - Marc Marquez danneggia Maverick Vinales in qualifica! Spagnolo sotto investigazione! : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione” in quanto nel ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Marc Marquez vuole l’ennesima pole - ma Rossi e Vinales sono vicini! E attenzione al meteo… : Il sabato del Gran Premio delle Americhe di Austin fa rima con qualifiche della MotoGP. Si alzano le pulsazioni per una Q2 nella quale non solo sarà in palio la pole position ma dalla quale arriveranno anche risposte importanti per diversi protagonisti della classe regina. Come nelle cinque edizioni precedenti sarà uno scontato dominio di Marc Marquez? Forse, ma non sarà certo una passeggiata di salute per lo spagnolo della Honda. Rispetto agli ...

MotoGP Yamaha - Vinales : «Abbiamo trovato un set-up che funziona» : TORINO - Maverick Vinales un anno fa era il pilota del momento: velocissimo nei test e vincitore dei primi tre gran premi. In questo 2018 il pilota catalano è apparso molto più in difficoltà e non ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Ho bisogno di tanti giri. Abbiamo trovato un set-up che funziona” : Inizio di stagione deludente per Maverick Vinales, spagnolo della Yamaha che in Qatar, nel primo GP di questo Mondiale di MotoGP, si è dovuto accontentare di una sesta piazza in rimonta. Il pilota iberico ha visto sfrecciare sul podio invece il suo più anziano compagno di squadra Valentino Rossi. Il feeling con la moto non è ancora quello dei giorni migliori: “Guardando indietro, è come se avessi perso tre mesi e la moto è completamente ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Valentino Rossi - l’anima della Yamaha : a 39 anni stritola Vinales - guarirà i problemi della moto? : Valentino Rossi è ancora l’anima della Yamaha: a 39 anni il Dottore tiene le redini della casa dei tre diapason che dipende quasi esclusivamente da lui in pista. Il Mondiale MotoGP è iniziato nel migliore dei modi per il centauro di Tavullia che ha conquistato una preziosa terza piazza al termine di una gara ben condotta in cui ha duellato anche con Marc Marquez e Andrea Dovizioso, in questo momento più forti e dotati di un mezzo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

MotoGP Qatar - Vinales : «Nei test invernali abbiamo sbagliato tutto» : LOSAIL - L'anno scorso era in pole e vinse la gara, quest'anno si deve accontentare di partire da dodicesimo nella griglia di partenza. Maverick Vinales ripercorre tutti i problemi di questo inizio ...

