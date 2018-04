MotoGp Usa | Iannone | «Ho reagito | sono tornato»

MotoGp Usa - Iannone : «E' stato un anno molto duro per me» : AUSTIN - ' Non è stato facile essere Andrea Iannone nell'ultimo anno. Oggi sono stato più forte di tutte le voci che mi sono state sputate addosso '. Andrea Iannone si commuove nel parlare dopo il ...

MotoGp - dopo il moto-scontro in Argentina Marquez vince negli Usa : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea ...

MotoGp Usa : Marquez domina - Rossi 4° : AUSTIN - Marquez si conferma il dominatore del curcuito di Austin, in Texas. Vince per la sesta volta su 6 edizioni. Dalla quarta va subito in seconda posizione e una volta superato Iannone non trova ...

MotoGp Usa - Marquez davanti a tutti nel warm up - Rossi 11° : Gara di MotoGp in live streaming Per un weekend al massimo nei minimi particolari, Sky ha previsto la diretta streaming aperta a tutti dell'intera gara di MotoGp, al via in tv alle 21 su Sky Sport ...

GRIGLIA DI PARTENZA CLASSIFICA

MotoGp Usa - Marquez : «Buon passo gara - l'investigazione? Dispiace» : Poche parole per il campione del mondo: 'Ho già chiesto scusa a Viñales. Sono contento della pole position, un po' meno di essere sotto investigazione. È stato difficile ma avevamo un bel ...

MotoGp Usa - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi 5° : AUSTIN - Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Marquez ha messo a segno la pole in Texas e partirà davanti a tutti con un 2:03.658. Il campione del mondo ha centrato la sesta pole consecutiva sul circuito delle Americhe con gomma morbida sul posteriore. Per lui c'è stata anche una caduta senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo ...

MotoGp Usa - Libere 4 : Marquez spinge - bene Rossi che è 3° : AUSTIN - Marquez continua a spingere con la sua Honda anche nelle Libere 4. Il pilota spagnolo ha segnato il miglior tempo con 2:04.686, ma per tutte le Libere ha girato su tempi insostenibili per gli ...

MotoGp Usa - Libere 3 : Marquez brucia tutti - Rossi al 9° posto : Buona prova di Zarco, con il secondo tempo a 4 decimi dal campione del mondo in carica. Poi Iannone, che è uscito a pochissimo dal termine per testare la pista bagnata come Rossi e lo stesso Marquez. ...

MotoGp Usa - alta tensione tra Rossi e Marquez in Safety Commission : Alcuni di noi hanno avanzato proposte sulla Commissione degli steward chiedendo di inserire persone più direttamente coinvolte nel nostro sport, magari ex piloti '. CLASSIFICHE CALENDARIO Tags: Rossi ...

MotoGp - Gp Usa - libere sorpresa Iannone - poi Marquez. Rossi quarto : AUSTIN , STATI UNITI, - Marc Marquez domina la prima giornata di prove libere texane, ma all'ultimo giro il capolavoro è di Andrea Iannone che segna il miglior tempo , 2'04"599, precedendo di 56 ...