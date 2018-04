MotoGP tv - GP Americhe 2018 : come vederlo su Sky e in chiaro su TV8. Il programma e gli orari : Il GP delle Americhe di MotoGP vedrà Maverick Vinales scattare dalla pole position. È stato questo il verdetto del sabato di Austin. Il giro più veloce lo aveva realizzato in realtà Marc Marquez, che però è stato penalizzato per aver rallentato proprio il connazionale nel corso di un suo tentativo. Il pilota della Honda rimane in ogni caso l’uomo da battere e scatterà dalla quarta posizione. Accanto a lui Valentino Rossi, più indietro ...

LIVE MotoGP - GP Americhe 2018 in DIRETTA : warm-up. Aggiornamenti in tempo reale. Valentino Rossi e Dovizioso - ultimi test prima della gara : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. La classe regina scende in pista ad Austin per l’ultima messa a punto, i piloti avranno a disposizione venti minuti per settare definitivamente le proprie moto in vista della gara che scatterà nella serata italiana. Si preannuncia una giornata davvero incandescente sul tracciato del Texas, i centauri regaleranno grandi ...

MotoGP - Griglia di partenza GP Americhe : l’orario della gara e come vederla in tv su TV8 : Alle ore 21.00 (italiane), in questo 22 aprile, prenderà il via il GP delle Americhe, sul tracciato di Austin (Stati Uniti). Ci attende una grande sfida tra i centauri della classe regina e l’osservato speciale sarà Marc Marquez. Lo spagnolo, penalizzato dalla direzione gara per aver ostacolato nel giro di lancio Maverick Vinales perdendo la pole in favore proprio del pilota della Yamaha, è il favorito n.1 del round stelle strisce nonostante ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio - Dovizioso dovrà limitare i danni : “E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi punta al podio. Alta tensione per la partenza al fianco di Marc Marquez! : Alle ore 21.00 italiane prenderà il via il GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) i centauri della classe regina si sfideranno su uno dei layout più spettacolari del calendario iridato dove servirà grande sangue freddo ed una moto molto ben bilanciata. Aspetti fondamentali per la gara di Valentino Rossi. Il “Dottore”, quinto nelle qualifiche, si è detto fiducioso in vista ...

