MotoGp - Marquez penalizzato ad Austin | lo spagnolo sincero | ' non volevo che Iannone

MotoGp - Austin : Marquez centra la pole position - Rossi è 5° : MotoGP, Austin: Marquez centra la pole position, Rossi è 5° Lo spagnolo fa 6 di fila ad Austin: Vinales-Iannone in prima fila, Rossi 5°, Dovizioso 8° Continua a leggere

MotoGp - GP Americhe 2018 : tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio - Dovizioso dovrà limitare i danni : “E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi punta al podio. Alta tensione per la partenza al fianco di Marc Marquez! : Alle ore 21.00 italiane prenderà il via il GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) i centauri della classe regina si sfideranno su uno dei layout più spettacolari del calendario iridato dove servirà grande sangue freddo ed una moto molto ben bilanciata. Aspetti fondamentali per la gara di Valentino Rossi. Il “Dottore”, quinto nelle qualifiche, si è detto fiducioso in vista ...

Griglia di partenza MotoGp/ Marc Marquez retrocesso - pole position a Vinales (GP Americhe Austin) : Griglia di partenza MotoGp, GP Americhe 2018 Austin: la lotta per la pole position sul circuito del Texas, unico appuntamento stagionale negli Usa (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:31:00 GMT)

MotoGp Americhe - Marquez centra la pole position ma viene penalizzato : Lo spagnolo punito per aver rallentato Vinales che si prende la prima casella di fianco a Iannone e Zarco: Marc 4° a fianco di Rossi

MotoGp : clamorosa decisione dei giudici - tolta la pole a Marquez - ecco i motivi : pole, e record, sfumati per Marc Marquez nel Gp delle Americhe. Il pilota spagnolo della Honda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver “disturbato un altro pilota procedendo lentamente in pista”, si legge in un tweet degli steward della MotoGp da Austin. Domani partirà dalla quarta posizione, mentre in pole ci sarà Maverick Vinales, ‘vittima’ del comportamento considerato irregolare nelle qualifiche del ...

MotoGp : pole di Marquez davanti a Viñales : Dopo una caduta nella ghiaia alla curva 13, Marc Marquez domina le qualifiche nel GP delle Americhe ad Austin con il tempo di 2:03.658s davanti a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), con i due protagonisti anche di un contrasto in pista: Viñales era nel giro veloce quando, all’ingresso dell’ultima curva, si è trovato davanti il […] L'articolo MotoGP: pole di Marquez davanti a Viñales sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

MotoGp - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...

MotoGp Usa - Marquez : «Buon passo gara - l'investigazione? Dispiace» : Poche parole per il campione del mondo: 'Ho già chiesto scusa a Viñales. Sono contento della pole position, un po' meno di essere sotto investigazione. È stato difficile ma avevamo un bel ...

MotoGp Risultati Qualifiche Austin : per Márquez è sempre pole : Ad Austin, Marc Márquez ha conquistato la sesta pole consecutiva sulla stessa pista, un record assoluto nella MotoGP. In prima fila, con lui, partiranno anche Maverick Viñales e Andrea Iannone Ad Austin, Marc Márquez non smentisce pronostici e storia. Dopo la prima sessione di libere di ieri e la doppia di oggi, con le Qualifiche lo spagnolo ha acciuffato la sua sesta pole consecutiva nella terra dei cowboy, confermando un record nella ...

MotoGp Usa - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi 5° : AUSTIN - Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Marquez ha messo a segno la pole in Texas e partirà davanti a tutti con un 2:03.658. Il campione del mondo ha centrato la sesta pole consecutiva sul circuito delle Americhe con gomma morbida sul posteriore. Per lui c'è stata anche una caduta senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo ...

MotoGp - GP Austin : Marc Marquez in pole. Valentino Rossi 5° - Iannone 3° : 21 Apr 20:29 E' arrivato il momento delle Libere 3, alle 21.10 le qualifiche , anche in live streaming su skysport.it , . 21 Apr 20:13 Il punto sulle Libere 3 E' iniziata su asfalto asciutto la ...

Austin MotoGp - Marquez pole stellare. Battuti Viñales e Iannone. Rossi 5° : Ci sarà però un'appendice alla sessione perché il campione del mondo ha involontariamente ostacolato Maverick Viñales lanciato e la direzione gara ha messo sotto investigazione l'episodio. Si vedrà. ...

MotoGp Usa - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi 5° : AUSTIN - Senza storia. Marc Marquez ha centrato la sesta pole consecutiva in Texas, come ampiamente pronosticabile fin dalle libere. Il campione del mondo è perfino caduto, senza conseguenze, come ieri. Rossi è a 93 millesimi dallo spagnolo. Scintille in pista tra Viñales e Marquez, il pilota Honda ha disturbato Maverick nel suo giro buono ...