MotoGp | Marc Marquez scorretto con Vinales | niente pole | penalizzato in griglia

MotoGp - GP Americhe 2018 : tutti contro Marc Marquez! Vinales e Valentino Rossi puntano al podio - Dovizioso dovrà limitare i danni : “E’ pole! Anzi no…”. E’ un po’ questo in estrema sintesi quanto avvenuto nel corso e dopo le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin (Stati Uniti), terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Marc Marquez, infatti, in sella alla Honda, aveva siglato la pole position, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales ed alla Suzuki di un sorprendente Andrea Iannone. Tuttavia il “Cabronçito”, dominante ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : Valentino Rossi punta al podio. Alta tensione per la partenza al fianco di Marc Marquez! : Alle ore 21.00 italiane prenderà il via il GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) i centauri della classe regina si sfideranno su uno dei layout più spettacolari del calendario iridato dove servirà grande sangue freddo ed una moto molto ben bilanciata. Aspetti fondamentali per la gara di Valentino Rossi. Il “Dottore”, quinto nelle qualifiche, si è detto fiducioso in vista ...

Griglia di partenza MotoGp/ Marc Marquez retrocesso - pole position a Vinales (GP Americhe Austin) : Griglia di partenza MotoGp, GP Americhe 2018 Austin: la lotta per la pole position sul circuito del Texas, unico appuntamento stagionale negli Usa (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:31:00 GMT)

MotoGp - GP Austin : Marc Marquez in pole. Valentino Rossi 5° - Iannone 3° : 21 Apr 20:29 E' arrivato il momento delle Libere 3, alle 21.10 le qualifiche , anche in live streaming su skysport.it , . 21 Apr 20:13 Il punto sulle Libere 3 E' iniziata su asfalto asciutto la ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : risultato e griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record - 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso : Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari. Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo ...

MotoGp - Marc Marquez danneggia Maverick Vinales in qualifica! Spagnolo sotto investigazione! : Sesta pole in sei edizioni del GP delle Americhe 2018 per Marc Marquez. Sul circuito di Austin (Stati Uniti), nel terzo round del Mondiale di MotoGP, il “Cabronçito” ha confermato il suo gran feeling con la pista texana facendo ancora una volta la differenza rispetto agli altri, infliggendo 406 millesimi a Maverick Vinales (Yamaha) e 551 millesimi Andrea Iannone (Suzuki). Una pole però “sotto investigazione” in quanto nel ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : risultati e classifica FP3. Marc Marquez davanti - bene Valentino Rossi sul passo : L’asfalto con poco grip e la pioggia caduta nei 10 minuti conclusivi hanno reso la terza sessione di prove libere della MotoGP del GP delle Americhe interlocutoria. Ad Austin, neanche a dirlo, il più veloce è stato lo spagnolo Marc Marquez (Honda) con il crono di 2’04″608: il campione del mondo in carica si è confermato di un altro livello rispetto agli avversari nell’interpretare condizioni complesse di pista e meteo. A ...

MotoGp - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Abbiamo imparato da te”. Il Dottore : “Ne ho tirati giù 4 in 20 anni - tu 5 a gara” : Il duello verbale tra Valentino Rossi e Marc Marquez si è riacceso durante la safety commission, convocata ieri ad Austin per spiegare ai piloti che ora saranno applicate durissime sanzioni in pista. I due piloti sono venuti nuovamente muso a muso dopo i noti fatti dell’Argentina quando lo spagnolo ha speronato il Dottore generando una serie infinita di polemiche e un vero clima da corrida in seno alla MotoGP. Come riporta la Gazzetta ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : Marc Marquez vuole l’ennesima pole - ma Rossi e Vinales sono vicini! E attenzione al meteo… : Il sabato del Gran Premio delle Americhe di Austin fa rima con qualifiche della MotoGP. Si alzano le pulsazioni per una Q2 nella quale non solo sarà in palio la pole position ma dalla quale arriveranno anche risposte importanti per diversi protagonisti della classe regina. Come nelle cinque edizioni precedenti sarà uno scontato dominio di Marc Marquez? Forse, ma non sarà certo una passeggiata di salute per lo spagnolo della Honda. Rispetto agli ...

MotoGp - Marquez velocissimo ad Austin - Marc spiega la caduta : 'tutta colpa di una gomma difettosa' : Marc Marquez commenta le sue seconde prove libere ad Austin, le sue Fp2 si sono concluse con il secondo tempo più veloce Andrea Iannone è l'autore del giro più veloce delle Fp2 sul circuito delle ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica: lo spagnolo della Honda ha girato per larghi tratti con la ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Iannone davanti a tutti - Valentino Rossi risponde a Marc Marquez : Andrea Iannone ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Il pilota della Suzuki si è scatenato negli ultimi istanti del turno e ha stampato un interessante 2:04.599, rifilando così 56 millesimi di distacco a Marc Marquez. Il Campione del Mondo si conferma comunque il grande favorito in vista delle qualifiche di domani e ...

MotoGp - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Ha paura di me? È un problema suo. Per vincere bisogna attaccare sempre” : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo precede Valentino Rossi di quattro decimi, prosegue il duello a distanza tra i due rivali dopo i noti fatti dell’Argentina. Oggi il pilota della Honda è tornato sulla celebre dichiarazione del Dottore che aveva detto di avere paura di essere in pista con Marquez. Il Cabronçito ha rilasciato ...

MotoGp - GP Americhe 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Marc Marquez davanti a Valentino Rossi - Dovizioso sesto : Marc Marquez mostra subito i muscoli sul prediletto circuito di Austin e firma il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo, che su questo circuito ha sempre vinto, ha piazzato un notevole 2:05.530 che è risultato inarrivabile per tutta la concorrenza. Il pilota della Honda si è migliorato continuamente nel corso del turno, nonostante delle problematiche condizioni della ...