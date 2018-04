motorinolimits

: MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti ad Austin - BarbaraPremoli : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti ad Austin - MotoriNoLimits : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti ad Austin - Speedliveit : #Brembo svela l’impegno dei propri sistemi frenanti al GP delle Americhe 2018 della MotoGP -

(Di domenica 22 aprile 2018) Dopo il Sudamerica lasbarca in Nord America per il terzo appuntamento del Mondiale 2018, in programma dal 20 al 22 aprile sul Circuit of the Americas (, Texas). Disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, è uno dei pochi circuiti al mondo a ospitare il Motomondiale e la Formula 1: il tempo sul giro delle … L'articolo: l’impegnoadsembra essere il primo su MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.