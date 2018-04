MotoGP | GP Americhe 2018 | gara Orario d’inizio e come seguirla in tv Il programma

MotoGP Americhe - Marquez centra la pole position ma viene penalizzato : Lo spagnolo punito per aver rallentato Vinales che si prende la prima casella di fianco a Iannone e Zarco: Marc 4° a fianco di Rossi

MotoGP Americhe - Marquez dopo le qualifiche : "Ero anche malato..." : Gioia Iannone, anche lui in prima fila: "Finalmente sono a mio agio e mi diverto"

MotoGP oggi (domenica 22 aprile) - GP Americhe 2018 : su che canale vederlo in tv? Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8 : Terzo appuntamento del Motomondiale 2018. Sul circuito di Austin, in Texas, va in scena il GP delle Americhe. In MotoGP il favoritissimo è Marc Marquez: non potrebbe essere altrimenti visto che lo spagnolo ha dominato tutte e cinque le edizioni di questa gara, nonostante la penalità delle qualifiche e la partenza dalla quarta casella. Sarà un’altra gara di difesa, dunque, per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi con il “Dottore” ...

MotoGP - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : risultato e griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record - 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso : Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari. Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo ...

MotoGP Americhe : quarte libere - Marquez miglior tempo : Marc Marquez chiude davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGp. Il campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo con 2.04.686, precedendo le Yamaha di Maverick Vinales , +0.052, e di Valentino Rossi , +0.437, . Un po' più staccati tutti gli altri, con Andrea ...

MotoGP - Griglia di partenza GP Americhe 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : In attesa del termine delle Q2, di seguito la graduatoria dei tempi della Q1 del GP delle Americhe 2018, terzo round del Mondiale di MotoGP. La Ktm di Pol Espargaro e la Ducati di Danilo Petrucci centrano la qualificazione alla Q2. LA classifica DELLA Q1 GP Americhe 2018 POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 2:05.169 2 9 D. PETRUCCI +0.076 3 30 T. NAKAGAMI +0.288 4 53 T. RABAT +0.517 5 38 B. ...

MotoGP Americhe : terze libere - Marquez miglior tempo : La pioggia ha disturbato la terza sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGpm, consentendo ad Andrea Iannone di conservare il miglior tempo combinato, segnato nella ...