MotoGp | dopo il moto-scontro in Argentina Marquez vince negli Usa

MotoGp - la classifica piloti dopo Austin : graduatoria ‘cortissima’ : MotoGp, la classifica piloti – Si è concluso il terzo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, dominio da parte di Marc Marquez che si riscatta dopo l’ultimo deludente gran premio, i tanti errori ed il battibecco con Valentino Rossi. Lo spagnolo ha messo le cose in chiaro già dai primi giri, al secondo posto Vinales, la Yamaha sembra in continua ripresa, terzo posto per Andrea Iannone davanti a Valentino Rossi, ottima prova per il ...

MotoGp : Vinales in pole dopo la penalità a Marquez : La sesta storica pole di Marc Marquez al Circuit of the Americas, e la prima della stagione, è stata cancellata e lo spagnolo partirà dalla quarta casella sulla griglia, dopo la penalità di tre posizioni data dai commissari FIM a fine qualifiche. dopo la caduta alla curva 13 nel suo secondo giro lanciato, Marquez è […] L'articolo MotoGP: Vinales in pole dopo la penalità a Marquez sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp - Rossi dopo i fatti in Argentina : “Marquez senza senso - ma ora guardiamo al futuro” : MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” MotoGp, Rossi dopo i fatti in Argentina: “Marquez senza senso, ma ora guardiamo al futuro” Continua a leggere

MotoGp - GP Americhe 2018 : si torna in pista dopo i fatti di Termas de Rio Hondo - sarà corrida anche ad Austin? : Il Mondiale MotoGP si trasferisce dall’Argentina fino al Texas, più precisamente nella sua capitale, Austin, per il Gran Premio delle Americhe 2018. Questa corsa in territorio americano, ormai, è entrata a pieno diritto nel calendario del Motomondiale essendo giunta alla sesta edizione. Le prime cinque disputate hanno visto un solo comune denominatore: Marc Marquez. Il pilota spagnolo, infatti, ha fatto bottino pieno, vincendo tutte le ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Torno dopo una gara difficile - devo migliorare la Yamaha. Austin complicato ma…” : Valentino Rossi è pronto per tornare in pista dopo l’incidente in Argentina e l’arrabbiatura con Marc Marquez, reo di averlo fatto cadere. Il Dottore si lancia verso il GP delle Americhe, il tracciato di Austin potrebbe rivelarsi abbastanza complicato ma il pilota della Yamaha ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco come ha dichiarato alla vigilia: “Tornare in pista dopo una gara difficile, come quella in ...

MotoGp - in arrivo il catalogo delle sanzioni? Dopo la corrida in Argentina si corre ai ripari : I fatti del GP di Argentina, con le note manovre di Marc Marquez che hanno portato a diverse penalità e alla caduta di Valentino Rossi con tanto di polemiche, hanno messo in ulteriore evidenza le lacune della Direzione Corse e di un regolamento MotoGP che ha diversi buchi. L’obiettivo è quello di rendere tutto più chiaro in vista della prossima stagione tanto che la Dorna e la FIM si sono riunite ieri a Madrid per discutere di questo ...

MotoGp 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGp in Argentina : vince Crutchlow. Marquez - rimonta folle dopo la penalità : butta a terra Valentino : Cal Crutchlow vince il Gran premio d’Argentina e va in testa al Mondiale di MotoGp dopo due gare. E’ già assurdo così, se non fosse che sul circuito di Termas de Rio Hondo è successo praticamente di tutto. E la colpa, non il merito, è di Marc Marquez, protagonista di una rimonta folle (anche qui l’accezione è tutta negativa) in cui ha rischiato di falciare due-tre avversari prima di riuscirci con Valentino Rossi, colpito mentre ...

CLASSIFICA MotoGp/ Mondiale Piloti : un anno dopo ancora Andrea Dovizioso e Valentino Rossi! (Gp Qatar 2018) : CLASSIFICA MOTOGP Mondiale Piloti dopo Gp Qatar 2018 a Losail: Dovizioso primo, Rossi sul podio con Marquez. Senza punti Jorge Lorenzo, autore di una caduta che lo ha messo fuori dai giochi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:48:00 GMT)

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Andrea Dovizioso primo dopo il GP del Qatar! Marquez e Rossi inseguono : Andrea Dovizioso è al comando della Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo aver vinto il GP del Qatar, prima prova della stagione. Il forlivese della Ducati precede Marc Marquez e Valentino Rossi che hanno completato il podio di Losail. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo il GP Qatar (prima gara). Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGp - Valentino Rossi insoddisfatto dopo le qualifiche : “Non sono contento della moto - ma posso recuperare” : Ottavo al termine delle qualifiche del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2018 di motoGP, Valentino Rossi analizza criticamente la propria prestazione: “Non mi sentivo a mio agio sulla Yamaha. Abbiamo sofferto molto le condizioni incontrate in pista e non sono riuscito ad essere veloce come i miei avversari. Non sono soddisfatto del feeling con la mia M1 e domani nel warm-up proveremo qualcosa di diverso per cambiare ...

MotoGp - Valentino Rossi - il decimo titolo e il futuro dopo il 2020 : 'ultimo contratto? Non scherzo quando dico che...' : Valentino Rossi e quel decimo titolo tanto atteso: ecco cosa farebbe il Dottore se riuscisse a vincere già quest'anno AFP PHOTO / KARIM JAAFAR E' iniziata nel migliore dei modi la stagione 2018 di ...