MotoGp | clamorosa decisione dei giudici | tolta la pole a Marquez | ecco i motivi

calcioweb.eu

: Clamorosa ipotesi di scambio nel mondo dei motori !! #Verstappen alla #honda al posto di #Marquez e @marcmarquez93… - antoniosavona : Clamorosa ipotesi di scambio nel mondo dei motori !! #Verstappen alla #honda al posto di #Marquez e @marcmarquez93… - infoitsport : MotoGp – La clamorosa indiscrezione: Uccio rischia grosso, la Yamaha bacchetta il braccio destro di Valentino Rossi -

(Di domenica 22 aprile 2018), e record, sfumati per Marcnel Gp delle Americhe. Il pilota spagnolo della Honda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver “disturbato un altro pilota procedendo lentamente in pista”, si legge in un tweet degli steward dellada Austin. Domani partirà dalla quarta posizione, mentre inci sarà Maverick Vinales, ‘vittima’ del comportamento considerato irregolare nelle qualifiche del campione del mondo che per questo era stato posto sotto investigazione. L'articolodeilasembra essere il primo su CalcioWeb.