Assolo di Marcad. Lo spagnolo della Honda domina, chiudendo con quasi 4" sul connazionale Vinales (Yamaha).Iannone (Suzuki) 3°,poi Rossi. Al via si porta subito in testadavanti a Iannone. Vinales e Rossi inseguono.Zarco in quinta piazza controlla Crutchlow (che poi finisce in terra al 9° giro) e Dovizioso. Pedrosa settimo.Vinales passa Iannone e prova ad accorciare su, ma lo spagnolo fa gara a sé.Anche Valentino con l'altra Yamaha prova a superare Iannone, senza riuscirci. Dovizioso passa Zarco.(Di domenica 22 aprile 2018)