Moto3 | GP Austin | vince Martin | Bastianini 2°

Austin Moto3 - trionfa Martin. Bastianini e Bezzecchi a podio : Jorge Martin ha vinto il GP delle Americhe classe Moto3 . Lo spagnolo della Honda del Team Gresini ha trionfa to con un allungo vincente a pochi giri dalla fine, irresistibile per tutti gli avversari. ...

Austin Moto3 - bene Dalla Porta. In Moto2 c'è Pasini davanti : Lorenzo Dalla Porta ha segnato il miglior tempo delle terze libere del GP degli usa. Il pilota della Honda del team Leopard in 2'17"499 ha preceduto lo spagnolo Jorge Martin che non ha migliorato il ...