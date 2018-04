Morto Verne Troyer - il Mini Me di Austin Powers aveva 49 anni. Soffriva di depressione

Morto Verne Troyer - il Mini Me di Austin Powers aveva 49 anni : Verne Troyer è Morto . L'attore famoso per aver aver interpretato il Mini Me di Austtin Powers e affetto da nanismo è Morto all'età di 49 anni in un ospedale di Los Angeles. Verne Troyer nella serie ...

È Morto l’attore statunitense Verne Troyer - cioè Mini-Me nei film di Austin Powers : Ieri sera è morto l’attore statunitense Verne Troyer. Aveva 49 anni. Troyer era affetto da nanismo ed era alto 81 centimetri: era noto soprattutto per essere stato stato Mini-Me, il clone in scala uno-a-otto del Dottor Male, il protagonista della saga The post È morto l’attore statunitense Verne Troyer, cioè Mini-Me nei film di Austin Powers appeared first on Il Post.

Verne Troyer è Morto / Addio a Mini Me di Austin Powers : aveva solo 49 anni - si è suicidato? : Verne Troyer è morto, secondo quanto riporta TgCom24 si parlerebbe di avvelenamento da alcool. La pagina ufficiale di Facebook del personaggio non ha nascosto la depressione della quale l'attore soffriva da molto tempo. Dopo il ruolo di Mini Me nella saga di Austin Powers infatti non era riuscito a trovare più molto spazio e questo ne aveva minato le sicurezze anche a causa di un carattere davvero molto sensibile. Ci sono poi purtroppo i ...

