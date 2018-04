Morte di Sana Cheema | padre e fratello sono stati liberati

blogo

: Giallo sulla morte di #Sana. Tutti gli aggiornamenti in diretta su #FattieDomande con @lamimmamonica e… - SkyTG24 : Giallo sulla morte di #Sana. Tutti gli aggiornamenti in diretta su #FattieDomande con @lamimmamonica e… - mante : Nel caso di cronaca della morte di Sana ora siamo alla fase “è giallo”. Che pena. - Crimaker81 : RT @giornali_it: #SANA, LA MORTE È UN GIALLO. LIBERI PADRE E FRATELLO 'STRONCATA DA UN INFARTO' #news #notizie #ultimenews #cronaca #23apri… -

(Di domenica 22 aprile 2018) Domenica 22 aprile 2018 - In Italia è stata aperta un’inchiesta sulladi, la 25enne di origine pakistana, ma residente da molti anni a Brescia, morta in patria lo scorso 18 aprile. Gli amici della ragazza hanno detto che dal Pakistan è stato loro dato che la vicenda è stata chiusa comeper infarto e ile il, inizialmente accusati di omicidio,. Il segretario nazionale della comunità pakistana in Italia ha spiegato che è stata parta un’inchiesta per capire che cosa sia realmente successo, visto che per ora cidue versioni molto contrastanti: da una parte si dice che sia stata uccisa, dall’altra che sia morta per cause naturali, per un malore dovuto alla pressione bassa. Il portavoce della comunità pakistana a Brescia ha detto di temere che sia accaduto il peggio, mentre un’amica della ragazza ha sottolineato cheè ...