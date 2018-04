Morta a 117 anni la persona più vecchia del mondo

sportfair

: E' morta in #Giappone la persona più vecchia del mondo, aveva 117 anni - Agenzia_Ansa : E' morta in #Giappone la persona più vecchia del mondo, aveva 117 anni - SkyTG24 : È morta la persona più anziana del #mondo, aveva 117 anni - repubblica : Morta in Giappone Nabi Tajima: si ferma a 117 anni la persona più anziana del mondo [news aggiornata alle 04:05] -

(Di domenica 22 aprile 2018) Tokyo, 22 apr. , AdnKronos, E'a 117lapiùdel: si tratta di Nabi Tajima, giapponese, deceduta per cause naturali in un ospedale sull'isola meridionale di Kikai. Lo ...