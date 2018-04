Morta a 117 anni la persona più vecchia del mondo : Tokyo, 22 apr. (AdnKronos) – E’ Morta a 117 anni la persona più vecchia del mondo: si tratta di Nabi Tajima, giapponese, deceduta per cause naturali in un ospedale sull’isola meridionale di Kikai. Lo ha reso noto un funzionario della città, Susumu Yoshiyuki, secondo cui la donna – nata il 4 agosto del 1900 – era ricoverata dal gennaio scorso. Tajima, che lascia oltre 160 discendenti, era entrata nel Guinness dei ...