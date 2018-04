Montagna | escursionista colto da infarto sul Montalbano | morto

Montagna - scivola sul ghiaccio : soccorsa escursionista nel vicentino : Una escursionista australiana è stata soccorsa questa mattina dopo essere scivolata sul ghiaccio nel vicentino. Alle 10.40 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un infortunio accaduto non distante dalla Caverna del Sciason. Partita da Campolongo con il compagno e due parenti per percorrere un giro ad anello di un paio di chilometri, T.C., 41 anni, australiana, stava camminando nel tratto in pendenza che porta alla grotta, quando è ...

Incidenti in Montagna : soccorso escursionista infortunato sul Monte Novegno : Il soccorso alpino di Schio è intervenuto per soccorrere una persona infortunatasi a Cima Rione, sul Monte Novegno: il 51enne era salito fino in vetta e si era seduto ad ammirare il panorama. Al momento di rialzarsi era stato colto da malore ed era scivolato, ruzzolando per 6-7 metri sulle rocce. Da solo era poi riuscito a portarsi in un rifugio, dove è stato raggiunto da una squadra da terra. L’elicottero di Verona emergenza ha sbarcato ...