Mont-Saint-Michel evacuato | un sospetto minaccia di attaccare la polizia

(Di domenica 22 aprile 2018) Ci sono i pellegrini cristiani, l’abbazia benedettina in onore a Sane, l’isolotto tidale circondato da onde timide che si mischiano alla fanghiglia. E poi un sospettato che, secondo i giornali francesi,dila. La trama del romanzo che non c’era ambientato ala sta scrivendo un uomo che, riporta La Manche Libre, sarebbeato alle 07:45 di questa mattina in una delle prime navette che conducono al noto sito turistico e avrebbe iniziato a urlare: “Io ammazzo i poliziotti”. Da lì l’evacuazione: accessi bloccati e tutti in fuga alle spalle di una scenografia da film: linee disegnate da chi nel corso dei secoli ha dato una forma d’arte al culto dell’Arcangelo, passando dal carolingio al romanico al gotico flamboyant. Al momento non è chiaro se l’uomo abbia effettivamente con sé delle ...